Forsvaret var bedre end angrebet, da håndboldkvinderne vandt i Polen og endegyldigt indløste EM-billet.

Det kvindelige danske håndboldlandshold løste den første af to opgaver mod Polen, der onsdag aften blev slået 26-22 i egen hal.

Dermed er Danmark nu helt sikker deltager ved EM i december. Det var der dog heller ikke meget tvivl om efter to store sejre over Kosovo i efteråret.

To af puljens tre hold får direkte adgang til slutrunden, der afvikles i Østrig, Ungarn og Schweiz.

Nogen stor håndboldoplevelse blev det dog ikke til for tilskuerne i Lubin i det sydvestlige Polen. I hvert fald ikke, hvis de var kommet for at se sprudlende angrebsspil.

Den danske offensiv var usædvanlig uinspireret fra start. Der blev spillet alt for langsomt og afsluttet for dårligt.

Der gik hele seks minutter, før Danmark scorede for første gang. Men polakkerne var ikke meget farligere i den anden ende. Adskillige forsøg endte i de danske parader, andre tog målvogter Althea Reinhardt sig af.

Efter 16 minutter var der blot scoret seks mål i alt. Men i halvlegens sidste del begyndte specielt danskerne at finde åbninger. Det hjalp, at Helena Elver kom på banen med sine kvikke fødder mod det tunge polske forsvar.

Der kom mere gang i målscoringen, og ved pausetid begyndte cifrene at ligne en normal håndboldkamp med en dansk føring på 11-9.

Angrebsspillet blev bedre i anden halvleg, uden at præstationen på nogen måde var til topkarakter.

Polakkerne hang på til 19-19, inden landstræner Jesper Jensens tropper skruede op for tempoet og skabte hul i slutfasen.

- En godkendt præstation uden at være prangende, siger Jesper Jensen til TV 2 Sport.

De to hold mødes igen på lørdag. Denne gang på dansk jord i Ballerup Super Arena.

/ritzau/