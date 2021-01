Bahrain viste tænder momentvis, men en ringe start på kampen forfulgte holdet gennem hele mødet med Kroatien.

Det var meget svingende, hvad Kroatien leverede i torsdagens mellemrundekamp mod Bahrain, men favoritterne tog alligevel en sikker sejr på 28-18

Dermed topper Kroatien Danmarks mellemrundegruppe med fem point for tre kampe. Danmark kan med en sejr mod Qatar torsdag aften generobre førstepladsen og komme på seks point.

Bahrain var totalt overmatchet i kampens start. Efter næsten et kvarters spil havde holdet kun scoret et enkelt mål, mens Kroatien havde leveret syv scoringer.

Bahrain kom bedre med, mens kroaterne tabte lidt af koncentration, og derfor var forskellen halvvejs i kampen kun på fem mål.

På bænken var det også tydeligt, at Kroatiens koleriske landstræner Lino Cervar slet ikke var tilfreds med præstationen i anden halvdel af de første 30 minutter.

Der blev slået ud med armene og råbt igennem ind mod egne spillere. Måske det samme var sket i omklædningsrummet i pausen.

Kroaterne kom i hvert fald ud til anden halvleg med øget koncentration og trak lidt fra, men igen fik Bahrain bidt sig lidt fast.

Det lykkedes dog aldrig Bahrain for alvor at gøre indhug i Kroatiens føring.

Forskellen blev holdt omkring de fem mål, så Bahrain fik på intet tidspunkt for alvor duften af, at der kunne lure et overraskende point.

I stedet trak kroaterne fra i kampens slutning og nåede til sidst op på en overbevisende sejr på ti overskydende mål.

/ritzau/