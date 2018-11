Bjerringbro-Silkeborg er fortsat alene i spidsen af Champions League-gruppe efter sejr på udebane i Rusland.

Håndboldherrerne fra Bjerringbro-Silkeborg (BSV) fortsætter kursen mod avancement fra Champions Leagues gruppe C efter en sejr ude mod russiske Chekhovskie Medvedi.

Grundlagt på en fremragende første halvleg af de danske vicemestre tog BSV en sejr på 30-24 og topper fortsat gruppen alene efter syv af de ti kampe.

Holdet har 12 point, hvilket er to mere end portugisiske Sporting CP.

I de første 30 minutter tromlede det danske hold hen over et chanceløst russiske mandskab.

Russerne havde meget svært ved at sætte gode angrebskombinationer sammen, og i modsatte ende var det ikke det store problem for danskerne at sætte mål på tavlen.

Det gav en sikker dansk pauseføring på 16-10.

Især Nikolaj Øris Nielsen var godt skydende fra højrebacken, og han gjorde ondt på hjemmeholdet.

Dermed skulle der blot dansk koncentration til i anden halvleg for at køre sejren hjem, men det kneb lidt undervejs.

En del afbrændere på en velspillende Dmitry Pavlenko i russernes mål kostede lidt på måltavlen, og da Chekhovskie Medvedi med fire minutter igen kom inden for fire måls afstand, kom den første snert af spænding.

En klassisk skrueboldscoring af Jesper Nøddesbo kort efter fik dog elimineret muligheden for et stort comeback, og det endte med en sikker sejr på seks mål.

Nikolaj Øris Nielsen blev BSV-topscorer med otte mål i kampen.

/ritzau/