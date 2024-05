Det blev ikke en sprudlende finalekamp, men Team Esbjerg dukkede igen NFH og tog guld i Jesper Jensens afsked.

Den danske landstræner Jesper Jensen fik lørdag den perfekte afskedsgave i sin sidste opgave på dansk halgulv som cheftræner for Team Esbjergs håndboldkvinder.

Efter en knusende sikker sejr i første DM-finaleopgør mod Nykøbing Falster Håndbold tog Esbjerg også sejren i returopgøret. Med en sejr på 25-20 endte guldet ligesom sidste år på Esbjerg-hænder.

Det er klubbens femte DM-titel i historien. Denne sæson har dog været mere suveræn end nogensinde, på trods af at flere af de største stjerner har været skadet i størstedelen af sæsonens afgørende fase.

Samtlige 26 kampe i grundspillet blev vundet. Alle seks kampe i slutspillet blev vundet. Først i kamp to i semifinalen måtte Esbjerg nøjes med uafgjort mod Ikast, men det var stadig nok til en finaleplads.

Dermed blev det til 35 sejre og en enkelt uafgjort i den hjemlige liga. Læg dertil, at man kort før nytår også tog pokaltitlen.

De første 30 minutter blev en opvisning i stærkt forsvars- og målmandsspil fra begge mandskaber.

Især Amalie Milling, som havde fået chancen fra start i vestjydernes mål, viste sig stærkt frem bag det solide forsvar.

Efter at hjemmeholdet kom foran 3-1 efter små syv minutter løb man ind i store scoringsproblemer.

Anført af en stærk midterakse med Rikke Iversen og enten Kristine Breistøl eller Henny Reistad blev der lukket effektivt af foran Milling.

Det betød, at falstringerne kun formåede at sætte yderligere fem mål ind frem mod pausen.

Der skal ikke tages noget fra Millings præstation. Redningsprocenten på 43 var mere end godkendt. Men forsvaret skal tilskrives en stor del af æren.

Kun 16 gange lykkedes det NFH at sende et skud afsted, og kun 14 gange var det inden for målrammen. Det var den væsentligste årsag til, at esbjergenserne gik til pause foran 12-8 uden at imponere offensivt.

I det første finaleopgør på vestjysk grund slog Team Esbjerg det afgørende hul tidligt i anden halvleg. Og den opskrift tog Jesper Jensens tropper atter i anvendelse.

Efter 43 minutter åbnede gæsterne en føring på 18-11, og selv om NFH fik reduceret til 15-19 efter en god stime, kom man aldrig helt tæt på et stort comeback.

Jesper Jensen kan overgå til landstrænerjobbet på fuldtid med sit fjerde danske mesterskab med Esbjerg som hjemlig afslutning.

Kronen på værket kan komme i næste weekend. Her jagter Esbjerg den største titel i klubhåndbold ved Final 4 i Champions League.

/ritzau/