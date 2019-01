Det danske målmand var banens bedste mod Sverige, som han også tidligere har haft krammet på.

Da håndboldlandsholdet ved VM for to år siden slog Sverige i Paris, var det med en helt ustyrlig Niklas Landin mellem stængerne.

Og den lange målmand var igen på toppen, da Danmark onsdag gentog succesen mod de blågule naboer og kvalificerede sig til VM-semifinalen med en 30-26-sejr.

I det hele taget har Landin det godt, når han møder velkendte modstandere med en ortodoks håndboldstil.

- Det passer mig klart bedre at spille mod skandinaviske hold end at skulle møde spillere, som jeg ikke kender hjemme fra ligaen og ikke har spillet mod ret ofte, siger Niklas Landin, som blev noteret for 13 redninger.

Kiel-keeperen tog fuldstændig humøret fra sin ellers scoringssikre klubkammerat Niclas Ekberg. En anden Kiel-spiller, skytten Lukas Nilsson, fik slet ikke scoret på den 30-årige dansker.

- Det er klart, at jeg kender ham godt, men han kender også mig godt, siger Landin om duellen med Ekberg.

- Det er altid svært, når man spiller mod klubkammerater: Skal man gøre det, man tænker er bedst? Eller skal man gøre noget, han ikke forventer? Skytten har jo altid førstevalget, forklarer han.

Niklas Landin blev valgt som bedste spiller i en kamp, hvor Danmark havde problemer før pausen, men hvor sidste halvdel af anden halvleg endte som en stor fest.

- Vi hang efter i store dele af første halvleg og lavede for mange fejl. Det var først med ti minutter igen, at jeg kunne puste lidt ud. Da førte vi med fire mål, siger Niklas Landin.

Danmark møder Frankrig i semifinalen, der bliver spillet i Hamburg på fredag.

/ritzau/