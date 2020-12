Emil Jakobsen, der har skrevet kontrakt med storklubben Flensburg-Handewitt, scorede lørdag otte mål for GOG.

To af de helt store traditionsklubber i dansk herrehåndbold stod lørdag over for hinanden i landets bedste håndboldrække.

Topholdet GOG tog således imod Skjern, og det endte med en relativt kontrolleret sejr til hjemmeholdet. 30-25 lød sejrscifrene i GOG's favør.

Sejren betyder, at fynboerne stadig ikke har tabt i denne sæson. Med 14 sejre og to uafgjorte ligger holdet på førstepladsen med 30 point. Skjern indtager ligaens sjettepladsen med 19 point efter 17 kampe.

Den store oplevelse i lørdagens kamp var GOG's venstrefløj Emil Jakobsen. Det 22-årige stortalent blev topscorer med 9 scoringer på 12 forsøg.

Pragtpræstationen i den tilskuertomme hal i Gudme satte trumf på en begivenhedsrig uge for den unge fløjspiller.

Tirsdag meddelte den tyske storklub Flensburg-Handewitt således, at den fra sommer tilknytter den unge dansker på en treårig aftale. Og to dage senere blev han så udtaget til sin første slutrunde med landsholdet.

Landstræner Nikolaj Jacobsen tager således Emil Jakobsen med til VM i Egypten i januar. Han og Magnus Landin udgør duoen på venstre fløj.

I lørdagens kamp mellem GOG og Skjern var det i første halvleg en meget jævnbyrdig affære. Skjern kom foran 14-11, men en god slutspurt af værterne sikrede dem en pauseføring på 15-14.

I anden halvleg fastholdt GOG føringen, og selv om Skjern kæmpede bravt for at hænge på, så endte det til sidst med en komfortabel hjemmesejr.

Tidligere lørdag i den bedste håndboldrække tog Sønderjyske imod Kolding.

Det endte med en sejr på 29-26 til hjemmeholdet, der dermed indtager femtepladsen i ligaen. Sønderjyderne har 19 point efter 17 kampe.

Kolding havde inden kampen vundet tre kampe i træk, men den stime blev altså brudt. Holdet ligger dog stadig på syvendepladsen i ligaen med 17 point efter 17 kampe. De øverste otte pladser giver adgang til slutspillet.

/ritzau/