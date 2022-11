Lyt til artiklen

Jesper Jensen har skubbet de danske håndboldkvinder tilbage i verdenseliten.

Siden sin ansættelse i 2020 har han løftet landsholdet, og det var bestemt ingen tilfældighed, at det blev netop Team Esbjerg-træneren, der løb med jobbet.

For sammen med daværende generalsekretær Morten Stig Christensen sad sportschef Morten Henriksen med en lang liste af navne, der stille og roligt blev forvandlet til ét navn.

En liste, der desuden stadig ligger i skuffen ude på sportchefens kontor i Brøndby.

»Jeg havde en rigtig, rigtig lang liste, og jeg kan da godt afsløre, at jeg indhentede referencer på omkring ti forskellige trænere. Forløbet derefter holder vi internt, det kunne jo være, vi skal bruge det engang i fremtiden,« griner han.

Jesper Jensen endte som bekendt i jobbet efter en lang proces, der løb over flere samtaler.

»Han var den oplagte kandidat. Han var ikke den eneste, vi snakkede med, men han havde en profil, som passede godt til vores værdier, til vores filosofi og til det menneske, vi gerne ville have, der skulle stå for landsholdet,« siger han.

Sportschefen jubler den dag i dag over beslutningen om at ansætte Jensen, som han selv peger på har styr på det håndbodfaglige, mandskabsbehandlingen og ikke mindst er en ‘moderne leder’.

»Jesper er god til at bruge de folk, han har omkring sig. Han trækker folk ind i sin ledergruppe, som gør et godt stykke arbejde. Det er moderne ledelse.«

»Han er en skarp træner. Han er god i sin analyse, han er god til at finde de muligheder, der skal være. Det håndboldfaglige fejler ikke noget. Og så er der hans tilgang til, hvordan en gruppe skal fungere, og hvordan vi får det bedste ud af det materiale, der er,« siger Henriksen.

På trods af den nuværende succes mener sportschefen ikke, at det stod skrevet i stjernerne, at det ville gå så godt, som det gør nu.

Selv husker han tilbage til Jesper Jensens debut i Horsens, hvor Norge tæskede Danmark med syv mål.

»Vi var jo alle spændte. Og jeg kan da godt huske en af de første kampe i Horsens, hvor det virkelig var udfordrende. Udfordringerne fra tre år siden (inden Jensens tid, red.) er blevet bedre, men der er også områder, hvor vi stadigvæk skal oppe os. Jeg havde en god mavefornemmelse, ellers havde vi ikke valgt ham, men jeg vil ikke stå og være bagklog og sige ‘jo, jo, hvad sagde jeg’. Det kunne også godt have gået en anden vej,« siger Morten Henriksen.



