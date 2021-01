Sportschef Morten Henriksen er ved at have fået nok af at slås med de egyptiske VM-arrangører.

En manglende seng, uklare coronaregler og træningstider, der bliver ændret midt om natten, er blandt de ting, som gør hverdagen i Kairo enormt frustrerende for Morten Henriksen. Det fortæller han i dette interview.

Nikolaj Jacobsen siger, at du 'sprænger i luften', hvis jeg spørger dig til Emil Jakobsen? Men nu spørger jeg så…

»Haha. Han har nok set nogle øjne hænger rundt i hovedet på mig de seneste dage, og det bliver kun værre lige nu,« siger Morten Henriksen på en telefon fra VM-boblen på Hotel Marriott.

Og hvad er status på Emil Jakobsen?

»Lige nu afventer vi stadig svar på testen i går (tirsdag, red.). Vi håber og antager, den er negativ. Hvis den er det, så ved vi, han kommer tilbage på hotellet. Derfra er vi så i tvivl, om han skal i isolation igen og aflevere to negative test på 48 timer. Eller om det er overstået efter den her periode, han har været på et isolationshotel.«

Hvordan kan der være tvivl om det?

»Jamen umiddelbart er fortolkningen hos IHF (det internationale håndboldforbund, red.) og os, at han har overstået sin isolation. Men der er der så noget diskussion med de egyptiske sundhedsmyndigheder om. Det er åbenbart ikke så simpelt.«

Emil Jakobsen har haft en ufrivillig hovedrolle i de seneste dages corona-kaos i den danske lejr. Foto: Henning Bagger Vis mere Emil Jakobsen har haft en ufrivillig hovedrolle i de seneste dages corona-kaos i den danske lejr. Foto: Henning Bagger

»Men vi har en god dialog, og nu sætter vi os – når Emil er kommet tilbage på hotellet – sammen og kigger på det.«

På en skala fra 'glad' til 'rødglødende raseri', hvor er du så henne nu?

»Jeg er kommet over punktet med 'rasende' og mere henne mod 'opgivende'. Der skal jeg jo så gøre mit bedste for at komme tilbage til 'rasende' – og helst 'konstruktiv'.«

»Det positive er, at IHF også kæmper, og jeg kan mærke, at mange gerne vil det her. Men der er nogle egyptere, som ikke har været vant til at arrangere noget så stort som det her. Det er opbygget på anden måde i forhold til bureaukratiet, end vi er vant til. Og man finder lige pludselig ud af nu, hvorfor vi bliver skamrost for at holde mesterskaber i Danmark.«

Hvordan kan I mærke, de ikke er vant til at arrangere den her slags?

»Jamen vi får ændret træningstider midt om natten. Jeg fik en besked klokken 2 i nat om, at vores træningstid i dag var ændret. Det kan lyde simpelt, men der skal jo politieskorte på hernede, når vi skal transporteres, så det er ikke bare sådan lige at gøre. Og da slet ikke klokken 2 om natten.«

»Og Magnus Bramming bor lige nu stadig på syvende etage – og ikke hos os andre på femte. Fordi de ikke kan finde den rigtige seng til ham. Det er et hotel med 1.100 værelser, så der er vel cirka 2.200 senge. Men den dobbeltseng, som skal ind på et værelse her på vores etage, den kan de åbenbart ikke finde.«

»Misforstå mig ikke, men det er jo lidt kedeligt at skulle bruge sin tid på den slags som sportschef. Jeg ville hellere have, at det handlede mere om noget håndbold. Men vi holder hovedet højt og klør på.«

Det lyder jo til, at den frygt, man kunne have på forhånd i forhold til arrangørerne, bliver bekræftet nu, hvor I er dernede?

»Lad mig sige det sådan: Jeg tror også, IHF er kommet ned til noget andet, end de havde regnet med. Men det må du tale med dem om. Men ja, lige nu ved ingen helt, hvem der løser hvad, og vi bruger ufattelig meget tid på meget lidt, hvis man kan sige det sådan. Så nej, det er ikke helt så nemt. Og det er ærgerligt,« siger Morten Henriksen.