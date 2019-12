På trods af at landsholdet misser OL, har sportschef i DHF fuld tiltro til Klavs Bruun Jørgensen.

Det fortalte han efter landskampen til pressen, selvom han også indrømmede, at landsholdet manglede noget i forhold til de andre nationer.

»Klavs er landstræner, ligesom han har været før.«

Har du den rigtige landstræner?

»Ja. Ellers havde jeg skiftet ham ud,« lød det fra Morten Henriksen.

Inden årets slutrunde havde Klavs Bruun Jørgensen sagt, at han nok ville stoppe, hvis holdet ikke klarede sig videre fra den indledende pulje.

Det skete, men udmeldingen har han skullet forholde sig til flere gange i løbet af slutrunden. Det skulle Morten Henriksen også, efter landsholdet blev slået ud af VM. For forbundet har vel også en interesse i at have en landstræner, der ved, hvad han selv vil.

»Vi har en vanvittig interesse i, at vi har den bedste landstræner siddende, og det vil jeg vove at påstå er mit job, vi altid har det.«

Men frygter du ikke, det kan give en uro med de udmeldinger han kommer med ind imellem?

»Jeg synes egentlig ikke, jeg har set nogen uro i forbindelse med denne her slutrunde. Jeg synes jo, vi har vist en mental styrke. Pigerne har vist en mental styrke, der ikke har været der i hvert fald sidste år og måske heller ikke forrige år. Det er de år, jeg har været med og kan snakke om.«

Men han (Klavs Bruun, red.) har jo også nævnt det mentale som en udfordring i de sidste par kampe. Kan sådan en udmelding ikke være med til at presse spillerne unødigt?

»Lige nu er det jo sådan noget med, vi skal prøve at finde nogle ting. Hvis vi havde lige nøjagtig den opskrift, det var, var det ikke noget problem. Så kunne I og jeg alle være landstrænere. Klavs og Lars er landstrænerteamet, og jeg har fuld tiltro til, at det er dem, der er de mest kompetente til at træffe de beslutninger.«

Når man mangler det sidste i mentaliteten og mental styrke i afgørelsen, tænker du så, der er noget galt i strukturen, eller har i de forkerte typer, mangler man at udvikle de typer, som man måske har på herresiden?

»Jeg synes egentlig, jeg i denne slutrunde er blevet bekræftet i, at vi har nogle forskellige typer. Og vi har også nogle af dem, der kan afgøre det. Så kan vi altid diskutere om kompetencerne endnu er der til det. Det kan jeg godt være en lille smule i tvivl om. Der er det de håndboldfaglige kompetencer, jeg primært tænker på.«

Altså spillere?

»Ja altså, jeg synes stadig, jeg også sidste år efterlyste, hvad det er vi gør for at udvikle flere - og måske endda bare udvikle - de her unikke verdensklassespillere. Vi har haft en til denne her slutrunde i form af Sandra Toft, der jo har været fuldstændig outstanding. Men det ville også være skønt at have en smule mere på banen.«

Altså de her enere simpelthen?

»Ja, dem hvor vi bare kan sige, de gør en forskel selv. Nu er det ikke fordi, jeg synes, at det hold vi taber til i dag netop har sådan en, men det er i hvert fald noget af det, vi kigger meget på i vores system. Kan vi gøre det endnu bedre? Det har vi været gode til på herresiden i et stykke tid. Men værre er det på damesiden. Når jeg siger 'vi', er det vigtigt for mig at sige, at vi har selvfølgelig et hovedansvar, men det bliver vi nødt til at gøre sammen både spillere og klubber, fordi uanset hvad vi gør i vores talentsystem, er de ikke ret meget ved os eller på landsholdet. Det er en fælles udfordring, vi har på damesiden også med ligaklubberne i Danmark,« sagde Morten Henriksen.

