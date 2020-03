Selv om man ikke længere har en fuldtidsansat landstræner, bliver der postet flere penge i kvindelandsholdet.

Med ansættelsen af Jesper Jensen har kvindehåndboldlandsholdet for første gang i årtier ikke en landstræner, der udelukkende koncentrerer sig om landsholdsarbejdet.

Jensen fortsætter som klubtræner i Team Esbjerg, hvor han har kontrakt til 2022, men det betyder ikke, at der skal spares på ressourcerne til håndboldkvinderne, som har haft svært ved at leve op til forventningerne.

Det fastslår Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen. Han henviser til, at assisterende landstræner Lars Jørgensen i modsætning til tidligere er tilknyttet forbundet på fuld tid.

- På den måde kommer vi til at have landstrænere, der sammenlagt er her i mere tid, end vi har haft tidligere.

- Vi fastholder jo, at kvindehåndbold er noget, vi satser på. Vi har løbende lagt flere midler på, og det fortsætter vi med. Det skal ikke være sådan, at fordi det er dårlige tider, så skal vi spare, siger Morten Henriksen.

Team Esbjerg har ikke krævet økonomisk kompensation, selv om klubben fremover må dele Jesper Jensen med landsholdet.

Det var med til at få regnestykket til at gå op, så forbundet kunne få sin ønsketræner, samtidig med at Lars Jørgensen får en langt større rolle omkring holdet og på kontorgangene.

- Vi bliver aldrig lønførende i DHF, og jeg er sikker på, at vores trænere kan få en bedre løn i nogle klubber, end de får hos os. Men det er altså heller ikke billige trænere, vi har ansat, siger Morten Henriksen.

Jesper Jensen har underskrevet en kontrakt gældende til sommeren 2023, mens Lars Jørgensen er ansat på en funktionæraftale.

