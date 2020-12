‘Er I kærester?’

Det spørgsmål gik igen en del gange da de to landsholdsspillere Althea Reinhardt og Mie Højlund lavede en spørgerunde på Instagram torsdag.

»Vi har fået det her spørgsmål rigtig mange gange, og det kan vi godt forstå,« fortæller Reinhardt i videoen og fortsætter:

»Og vi kan jo lige så godt komme ud med det, og bare være ærlige og sige, at vi betragter ikke kun os selv som venner.«

»Vi betragter hinanden som søskende,« siger Højlund, hvorefter begge begynder at grine.

De to veninder fik også spørgsmålet, om de boede sammen til dagligt, og her svarer Reinhardt, at det gør de ikke.

Men de er dog sammen stort set hver dag, og de har både hovedpuder og tandbørster hos hinanden og snakken om at flytte sammen på tidspunkt har de to unge kvinder da også haft.

Målmanden Althea Reinhardt og backen Mie Højlund spiller sammen til dagligt i Odense Håndbold, og de er også begge en del af de danske kvindelandshold, der lige nu spiller EM i Herning.

De danske håndboldkvinder har hviledag torsdag, inden de fredag spiller den første kamp i mellemrunden, når de skal forsvare de rødhvide farver mod Sverige. Kampen bliver spillet klokken 20.30.