Flere spillere på det danske kvindelandshold har valgt at lukke sig helt ind i en VM-boble, hvor der ikke er plads til sociale medier i et forsøg på at holde fokus på slutrunden på hjemmebane.

Det gælder også for kontakten til de allernærmeste.

Og det er da en helt bevidst strategi, fortæller landstræner Jesper Jensen til B.T.

Torsdag vendte man det igen på et internt møde med spillerne.

Jesper Jensen og landsholdet holdt torsdag hof for den danske presse på biblioteket i Hernings gågade. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Jesper Jensen og landsholdet holdt torsdag hof for den danske presse på biblioteket i Hernings gågade. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Det er en opfordring, som vi havde oppe at vende. Husk nu de her ting. Der er meget, der kan præge, hvor meget energi vi har i løbet af en turnering,« siger han og fortsætter:

»I den første uge kan man synes, at alt går godt, men glemmer du at drikke vand, mister du procenter løbende. Og det gælder på alt. Mad, hvile, søvn. Og der er sociale medier også en del af det. Hvor meget skal vi se vores venner og familie?,« siger Jensen.

Derfor blev spillerne mindet om, at man skal gøre det, der er rigtigt for én selv.

»Vi kommer ikke med anbefalinger om det ene eller andet, det er op til dem selv. De må gerne se venner og familier og hygge sig på hviledage, hvis det er det rigtige. Der kan være stor forskel på, hvad Simone Petersen synes og hvad Sarah Iversen synes. Det, der sker de næste to-tre uger, kan vi huske resten af vores liv. Og vi skal sørge for at gøre alt for, at det bliver for noget godt,« slår han fast.

Selv foretrækker landstræneren at lukke sig helt inde i VM-tankerne, men et opkald til konen og børnene er der dog plads til.

»Spillerne er på intenst og hviler på hviledagene, men det er dér, Lars (Jørgensen, assistenttræner, red.) arbejder med video og klipper det. Vi tager vores pauser undervejs, og jeg lukker relativt meget ned for omverden. Jeg får ringet til mine kone og børnene for at holde skruen i vandet dér, men jeg er meget i hotel-mode,« siger han.

Danmark møder Serbien fredag – et opgør, du kan følge før, under og efter på bt.dk.