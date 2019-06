Sorte penge florerer i dansk håndbold.

Spillerforeningen har i mange år været bekendt med, at der sker lønfusk i danske håndboldklubber.

Men i dette spil kan de ikke gøre meget andet end at tage sig til hovedet.

Det fortæller Håndbold Spiller Foreningens direktør, Michael Sahl Hansen, til B.T Sport.

Om rundspørgen: TV 2 SPORT har været i kontakt med 97 håndboldspillere fra herrernes 1. og 2. division om ulovlig aflønning i dansk divisionshåndbold. Af dem fortæller 79, at de har konkret kendskab hertil. 32 oplyser, at de selv har modtaget lønninger i strid med loven inden for de seneste tre sæsoner. Alle spillere har svaret på nøjagtigt de samme spørgsmål for at skabe så klart et billede som muligt. Af hensyn til spillernes arbejdsmæssige og private forhold bruges deres udtalelser - om de er til baggrund eller citat - anonymt. TV 2 SPORT er dog bekendt med kildernes identitet. Kilde: TV 2 Sport.

Lønnen til håndboldspillere i herrernes 1. og 2. division gives altså ikke altid efter bogen, viser en undersøgelse foretaget af TV 2 SPORT.

Her er tale om fusk med kørselspenge, kuvertpenge og andre goder.

I Håndbold Spiller Foreningen gør man hvad man kan for at oplyse fremtidens håndboldstjerner om at spille efter reglerne.

Men så snart spilleren og klubben har givet håndslag på en uren aftale, er der ikke meget at gøre.

Håndbold Spiller Foreningen har været klar over længe, at sorte lønninger foregik: Hvordan fik I kendskab til det?

»Der er ikke nogen parter, hverken Spillerforeningen eller Divisionsforeningen, som er i tvivl om, at der foregår sort økonomi specielt i 2. division, men også i 1. division. Vi har enten hørt om det eller set det selv, når vi aflægger klubbesøg, eller når der indgives bilag.«

Hvor længe har I haft kendskab til det?

»Sort økonomi er jo ikke noget nyt fænomen i sportens verden. Det har foregået i, ja, rigtig mange år. Det er blevet bedre med tiden, for førhen var det også ligahold, altså toppen af pyramiden, hvorimod det nu er rykket længere ned.«

Hvad har I gjort for at løse problemet, inden TV 2 Sports undersøgelse kom frem?

»Vi taler med klubberne, men en del af det har vi ingen chance for at løse. Vi har stort set ingen medlemmer i 2. division, så der blander vi os ikke. Men vi oplyser spillerne om, hvad de skal være opmærksomme på, og at de skal huske at tjekke deres arbejdsforhold. Derudover har vi kørt kampagner og skræmmehistorier blandt andet om folk, som ender med store skattesmæk.«

Ser du denne slags snyd på linje med matchfixing, doping og andre lovovertrædelser i sportens verden?

»Åh, det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Der findes forskellige grader af det. Jeg ved ikke, om man kan sætte et barometer for det. Vi mener jo, at det er dybt urimeligt, at nogen spiller efter reglerne, og andre ikke gør.«

Mener du, at sportslige sanktioner kan bruges som straf?

»Konsekvensen er jo altid, at man får et skattesmæk. Det er spillerne, der betaler regningen, og klubben går som regel fri. DHF har jo tidligere sanktioneret på baggrund af kontraktsjusk, og der er uddelt bøder, men der kan også sagtens tales om en pointstraf, hvis man for alvor vil problemet til livs.«