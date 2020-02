Michael Sahl Hansen kalder det "et absolut no go" at teste spillere for graviditet, som det er sket i Nantes.

Den franske håndboldklub Nantes er kommet i vælten for noget andet end sportslige aspekter.

Klubben, der råder over de danske landsholdsspillere Lotte Grigel og Stine Bodholt og har Allan Heine som træner, har fået kritik, efter at det fredag kom frem, at den testede sine spillere for graviditet op til sæsonen.

Det var den franske spillerforening, der var blevet oplyst om, at spillerne i en fransk klub i sæsonopstarten var blevet testet for, om de var gravide, og franske medier erfarede, at der var tale om Nantes.

Nantes' klubpræsident bekræftede efterfølgende, at testningen var sket i Nantes, men han understregede samtidig, at det ikke var ulovligt, og at det var sket med spillernes samtykke.

Michael Sahl Hansen, der er direktør for Håndbold Spiller Foreningen, kalder over for TV2 Sport den slags test "et absolut no go".

- Det er en meget personlig sag, om man er gravid og fuldstændig inden for privatsfæren. Jeg kan slet ikke se pointen i det. At teste for graviditet på den her måde hører slet ikke hjemme i håndbold eller nogen steder, som vi ser det, siger Michael Sahl Hansen til TV2 Sport.

På vegne af spillertruppen bekræftede Nantes-anfører Léa Lignières fredag, at graviditetstesten var blevet foretaget i forbindelse med en række andre test, og at det var med spillernes samtykke.

I forbindelse med de obligatoriske test valgte klublægen således også at spørge spillerne, om de ønskede en graviditetstest, hvilket ikke er obligatorisk.

Uanset om testen var frivillig, er sagen problematisk, fordi det stadig kan være svært at sige nej for en spiller, mener Michael Sahl Hansen:

- Det kan være en ret alvorlig presbold at få for en spiller, der ikke ved, om det kan få konsekvenser for dem senere i klubben, argumenterer han.

TV2 Sport har uden succes forsøgt at få en kommentar fra Lotte Grigel og Stine Bodholt.

/ritzau/