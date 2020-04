Skjern-spillere har afleveret et katalog med forslag til økonomisk hjælp til deres arbejdsgiver i krisetid.

De danske håndboldligaer er afblæst for denne sæson som følge af coronakrisen, hvilket medfører hårde økonomiske tider i klubberne, som mangler indtægter fra blandt andet kampafvikling.

I Skjern Håndbold har spillerne sat sig sammen for at hjælpe klubben og er kommet frem til at lave et katalog til bestyrelsesformand Carsten Thygesen med 20 muligheder for besparelser på i alt 500.000 kroner.

»Vi ved alle, at klubben står over for en udfordrende tid, og når de har været så venlige ikke at lade det her gå ud over vores løn, så vil vi selvfølgelig også gerne hjælpe,« siger den norske stjerne Bjarte Myrhol til TV2 Sport.

Der er altså ikke tale om en decideret lønnedgang. Spillerne er blandt andet klar til at droppe træningslejre i udlandet eller selv betale for dem samt selv at stå for transport til udekampe.

Derudover er truppen også klar til at sige farvel til den nuværende spiseordning, mens de også vil stå til rådighed for flere sponsorarrangementer og være mere tilgængelige i ferier og fritid, skriver TV2 Sport.

Carsten Thygesen er glad for hjælpen og opbakningen, som han også mærker fra fans og sponsorer blandt andet.

»Vi er som alle andre udfordret - men med det sammenhold vi oplever i og omkring Skjern Håndbold - ja så tror jeg på, at vi kommer styrket gennem coronatiden,« siger han til klubbens Facebook-side.

/ritzau/