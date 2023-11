Jenny Carlson kæmper hver dag med sit selvværd, fordi hun render rundt med det, hun selv kalder for et tabu.

Den 28-årige svenske håndboldprofil spiller nemlig med stomipose. Noget, hun har gjort i flere år.

Tabuet bliver dog kun holdt i live af de mange grimme beskeder, hun modtager i indbakken eller på de sociale medier.

Det fortæller hun til SVT Sport.

»Folk kan skrive, jeg er ulækker. Og at jeg ikke må være i nærheden af ​​eller i poolen,« lyder det blandt andet fra Jenny Carlson.

Svenskeren er vokset op med alvorlige maveproblemer, og som blot 18-årig fik hun konstateret sygdommen colitis ulcerosa, der er en kronisk betændelsestilstand i tyktarmen og endetarmen.

Noget, der betød, at hun fem år senere blev tvunget til at blive maveopereret og derefter få en stomipose, som hun har spillet med lige siden.

»At være en 23-årig pige og få en stomipose på maven er ikke lige det første, man tænker, man skal have,« siger Jenny Carlson, der har valgt at tale åbent om sin sygdom for at bekæmpe tabuet.

»Det er en måde for mig at blive mere tryg. At folk ved det,« lyder det videre.

Jenny Carlson skal i de kommende uger forsøge at hjælpe det svenske landshold til medaljer ved VM-slutrunden, som afvikles i Danmark, Sverige og Norge.