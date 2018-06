Bo Spellerberg får ifølge TV2 ophævet karantænedom af Appelinstansen i Danmarks Idræts-Forbund.

Kolding. Håndboldstjernen fra KIF Kolding København Bo Spellerberg har fået medhold i sin appel til den højeste instans i dansk idræt, Appelinstansen i Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

Det skriver TV2 Sport, der er kommet i besiddelse af kendelsen i sagen.

Den siger, at man har besluttet at ophæve karantænen til Spellerberg, som han blev tildelt af Dansk Håndbold Forbunds (DHF's) Disciplinærinstans efter liganederlaget til Skjern 10. marts.

Spellerberg har allerede afsonet karantænen mod Ribe-Esbjerg 17. marts.

I DIF's dom lyder det desuden, at DHF skal tilbagebetale retsgebyret for behandlingen af sagen i Disciplinærinstansen.

I den omtalte kamp mod Skjern blev Spellerberg så rasende, at han i slutfasen råbte, "hvor er I elendige, mand" til dommerne.

På opfordring fra elitedommerformand Bjarne Munk Jensen valgte kampens dommerpar at indberette Spellerbergs opførsel til Disciplinærinstansen, der gav KIF-spilleren en spilledags karantæne.

Senere valgte Håndboldens Appelinstans at erklære procedurefejl i Disciplinærinstansens behandling af sagen.

Blandt andet var Spellerberg ikke blevet foreholdt den udtalelse, der dannede grundlag for karantænedommen.

Appelinstansen vurderede samtidig, at sagen var indberettet for sent, da dommerindberetninger ifølge reglerne skal afleveres senest en time efter kampen.

Spellerberg endte alligevel med at få en spilledags karantæne, da sagen senere blev genbehandlet hos Disciplinærinstansen, der lod karantænen stå ved magt.

Med nu har DIF's appelinstans altså fået det sidste ord.

/ritzau/