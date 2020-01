Spaniens håndboldherrer kunne søndag hoppe jublende rundt på banen i Stockholm efter en sejr i EM-finalen over Kroatien. Spanien blev det første land til at genvinde EM-titlen i 18 år. I 2002 vandt Sverige EM for tredje gang i træk. Danmark, som røg ud efter det indledende gruppespil, har vundet EM to gange - i 2008 og 2012. Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix