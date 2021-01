»Spanien fortjente som det mindste en forlænget spilletid.«

Sådan skriver Marca, efter Spanien måtte se sig besejret med 35-33 af Danmark i semifinalen ved VM i håndbold i Egypten fredag aften.

Og det er måske en lille overdrivelse at skrive, at Spanien fortjente at få mere med fra kampen. Det eneste tidspunkt, der stod uafgjort på, var ved stillingen 0-0, da kampen blev fløjtet i gang.

Derefter havde Danmark overtaget på resultattavlen resten af kampen, og Nikolaj Jacobsens tropper førte med både tre, fire og fem mål undervejs.

Mundo Deportivo er dog af samme overbevisning som Marca. Avisen mener ligeledes, at semifinaledramaet kunne have gået begge veje.

»Data viser, at begge hold spillede på et højt niveau. Danmark spillede bare med den fordel, at heldet tilsmilede dem i de afgørende situationer,« skriver mediet eksempelvis.

Det hører selvfølgelig med til historien, at Spanien var meget tæt på at udligne med omkring 30 sekunder igen, da en afslutning ramte underkanten af overliggeren ved stillingen 34-33.

En udligning havde dog været en stor mavepuster for Danmark. Nikolaj Jacobsens tropper førte således med fire mål, da der resterede cirka fem minutter af kampen.

Fredagens resultat i Egypten betyder, at Spanien skal spille bronzekamp mod Frankrig søndag eftermiddag, mens Danmark møder Sverige i finalen nogle timer senere.

