En placering blandt århundredets 100 bedste mandlige atleter.

Det er noget, som den danske håndboldspiller Mikkel Hansen nu kan bryste sig af.

For det spanske sportsmedie Marca har udvalgt de 100 største mandlige sportsnavne gennem det 21. århundrede, hvor der altså er blevet plads til en dansker.

Listen, der endnu ikke er offentliggjort i sin fulde længde, har 32-årige Mikkel Hansen på plads nummer 85 foran navne som den ukrainske bokser Vladimir Klitschko og den kroatiske fodboldspiller Luka Modric på henholdsvis plads 98 og 91.

Mikkel Hansen har fået en plads i top 100 af det spanske sportsmedie Marca. Foto: Henning Bagger Vis mere Mikkel Hansen har fået en plads i top 100 af det spanske sportsmedie Marca. Foto: Henning Bagger

I beskrivelsen af Mikkel Hansen fremhæves blandt andet hans kvaliteter foran målet, men også at han er godt betalt i sin klub, Paris Saint-Germain.

»Han er den højest betalte håndboldsspiller i historien, med en usædvanlig skudkvalitet som følge af sin elegance og diabolske evne til at placere skuddene,« lyder det blandt andet.

Der har da også været flere imponerende præstationer fra den danske landsholdsspiller, der har medvirket til at vinde blandt andet EM-guld med Danmark i 2012, guld ved OL i Rio i 2016 og VM-guld i 2019.

Foruden placeringen i Marcas top-100 over århundredets bedste mandlige atleter kan Mikkel Hansen også prale af, at han hele tre gange er kåret som verdens bedste håndboldspiller af det internationale håndboldforbund i 2011, 2015 og 2018.

32-årige Mikkel Hansen i aktion for sin franske klub Paris Saint-Germain. Foto: YOAN VALAT Vis mere 32-årige Mikkel Hansen i aktion for sin franske klub Paris Saint-Germain. Foto: YOAN VALAT

Også uden for håndboldbanen har Mikkel Hansen formået at score. Det endte i et bryllup i midten af maj, da Mikkel Hansen sagde ja til sin kone, Stephanie Gundelach.