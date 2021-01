Oscar Raluy og Angel Sabroso er udpeget som dommere i VM-finalen. De dømte også i Danmarks sejr over Kroatien.

Det bliver et spansk dommerpar, der skal lede søndagens VM-finale mellem Danmark og Sverige.

Det oplyser Det Spanske Håndboldforbund, Asobal.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har valgt Oscar Raluy og Angel Sabroso til at styre spillet, når finalen mellem de nordiske naboer går i gang klokken 17.30 i Kairo.

De to spanske dommere har tidligere i turneringen haft ansvaret i en af Danmarks kampe.

Raluy og Sabroso dømte således Danmarks kamp mod Kroatien, hvor det endte med en dansk storsejr på 38-26.

De to rutinerede dommer har dog ikke udelukkende modtaget ros for deres indsats ved VM i Egypten. De norske spillere havde således svært ved at finde en klar linje, da Raluy og Sabroso ledte et norsk opgør mod Portugal.

Selv om det endte med en snæver 29-28-sejr til Norge, så følte nordmændene, at det spanske dommerpar lavede en lang række fejl.

Danmark stiller op som regerende verdensmester, efter at Mikkel Hansen og holdkammeraterne tog titlen for to år siden på hjemmebane.

Inden finalen spiller Spanien og Frankrig bronzekamp klokken 15.30.

/ritzau/