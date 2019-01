Spanien vandt med 32-21 over Makedonien, mens Kroatien slog Bahrain 32-20. Torsdag spiller de om førsteplads.

Der er lagt op til en regulær finale i gruppe B torsdag, når Spanien og Kroatien mødes i Olympiahalle i München ved herrernes VM-slutrunde i håndbold.

Torsdag aften vandt begge mandskaber, og mest iøjnefaldende var det, at Spanien nærmest ydmygede Makedonien med 32-21, mens Kroatien som forventet snuppede en storsejr ved at slå Bahrain 32-20.

I første halvleg havde Makedonien og Kiril Lazarov ellers stor ære af kampen mod spanierne, og makedonerne var kortvarigt foran med tre mål.

Ved pausen førte Spanien med 13-12, og i minutterne efter sidebyttet blev der sat trumf på. I løbet af tre minutter scorede Spanien fem gange uden modsvar, og så var kampen afgjort.

Det afholdt ikke spanierne fra at blive ved med at spille, og marginen mellem de to hold voksede yderligere.

Både Spanien og Kroatien har vundet deres fire første kampe ved VM.

Når de mødes torsdag spiller de om, hvilket af holdene der skal have fire point med videre til mellemrunden. En eventuel taber vil få to point med. Spiller holdene uafgjort, tager begge hold tre point med til mellemrunden.

Tidligere onsdag vandt Island med 25-21 over Japan. Island står ligesom Makedonien noteret for to sejre i turneringen, og torsdag skal de ud i en direkte duel om, hvilket af holdene der skal i mellemrunden. I tilfælde af uafgjort går Island videre.

/ritzau/