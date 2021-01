Norge blev slået, da Spanien blev klar til VM-semifinalen mod Danmark, som spilles fredag aften.

Der venter spansk modstand, når Danmark fredag aften spiller semifinale ved VM i herrehåndbold.

Det står klart, efter at Spanien onsdag aften slog Norge med 31-26 i kvartfinalen.

Nordmændene, der var uden deres største stjerne, Sander Sagosen, i det meste af kampen, må dermed rejse hjem fra Egypten.

Sidste gang, Danmark mødte Spanien i en slutrunde, var ved EM i 2018 i det indledende gruppespil. Her vandt Danmark 25-22. Spanien endte dog som europamester og genvandt titlen sidste år.

Første halvleg i onsdagens kvartfinale mellem Norge og Spanien var jævnbyrdig fra start. De to hold fulgtes ad, dog typisk med spanierne et skridt eller to foran.

Efter et kvarter stod der 9-7 til Spanien, som langsomt begyndte at trække fra. Især da Sander Sagosen måtte gå ud efter et slag, fik Norge det svært.

Ved pausen var Spanien foran 21-15.

Nordmændene kom dog flot ud fra pausen og fik åbnet kampen op ved at reducere til 18-21. Det gav tydeligvis Norge håb, men Spanien fik stoppet blødningen og genvandt kontrollen.

Sander Sagosen blev sendt på banen igen med et lille kvarter tilbage, men glæden var knap for nordmændene. Den store profil måtte gå ud på bænken igen lige efter med tydelige smerter.

Det begyndte efterhånden at se svært ud for Norge, der med ti minutter tilbage var bagud med fire mål.

Norge kom da heller ikke tættere på, så der til sidst ingen tvivl var om udfaldet.

/ritzau/