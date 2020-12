Kan Danmark slå Norge på fredag og komme i EM-finalen?



Det ærlige svar er nej, hvis man spørger den mangeårige tidligere landstræner Ulrik Wilbek.

Forud for EM mødte Danmark Norge to gange i træningskampe i Vejle, hvor det blev til danske nederlag på henholdsvis to og tre mål



»I kamp to, hvor Norge var i stærkeste opstilling, var det første gang i lang tid, jeg har set, at vi for alvor har været i nærheden. Det var tydeligt, de var irriterede over os,« siger Wilbek til B.T. og tilføjer:



Selv om Jesper Jensen har leveret med det danske kvindelandshold, har Wilbek sjældent set nogen spille så godt, som Norge gør lige nu. Foto: Henning Bagger Vis mere Selv om Jesper Jensen har leveret med det danske kvindelandshold, har Wilbek sjældent set nogen spille så godt, som Norge gør lige nu. Foto: Henning Bagger

»Meen derfra til, at vi kan slå dem lige nu … Der tror jeg alligevel, der er et stykke vej. For hold nu op, hvor er de gode! Altså, jeg mindes ikke at have set kvindehåndbold blive spillet på et højere niveau, end det Norge gør lige nu,« lyder dommen fra Wilbek.

Norge har været en magtfaktor i kvindehåndbold over de seneste mange år, og Danmark har da heller ikke besejret de nordiske naboer i en vigtig kamp siden EM i 2002.



Men ved de sidste to slutrunder – EM i 2018 og VM i 2019 – er det ikke blevet til norske medaljer.

Lettere uvant for de norske kvinder, der ved dette EM har været suveræne med fem sejre i fem kampe. Flere ting skal gå op i en højere enhed, hvis det ikke skal blive til norske medaljer denne gang.

Og sejr over Danmark i semifinalen.

»Norge skal have en dårlig dag samtidig med, at alt lykkes for Danmark. Og det handler om, at vi gør dem dårlige. De må ikke spille på deres niveau, for så er der ingen, der kan vinde over dem,« siger Wilbek, der til gengæld ser gode muligheder for en dansk medalje i en eventuel bronzekamp.

»Dér synes jeg til gengæld, at der er en rigtig stor chance. En medalje ville virkelig lune efter mange års tørke i dansk kvindehåndbold.«

Danmark spiller mod Norge klokken 20.30 fredag, og du kan følge braget før, under og efter på bt.dk. Finalen og bronzekampen spilles søndag. Her følger vi også med på tætteste hold.