Søvnmangel har sat sig sine spor i VM-truppen, så de danske spillere har fået fri fra træning.

Det danske kvindelandshold har træningstime i Kumamoto lørdag, men det er kun reserverne Cecilie Greve og Mia Rej, der snører sportsskoene.

Duoen har bedt om at få lov at træne for at holde sig i gang, mens landstræner Klavs Bruun Jørgensen har givet resten af truppen en tiltrængt fridag oven på pragtkampen mod Frankrig fredag aften lokaltid.

- En ting er den fysiske træthed, som helt sikkert er begyndt at melde sig, selv om vi har skiftet fornuftigt ud. Der er også den mentale træthed, siger landstræneren på et pressemøde lørdag formiddag.

- Det var et lille åg, der blev taget af skuldrene, og det skal vi selvfølgelig bearbejde. Vi stiller os ikke tilfreds med at være nået til næste runde. Nu gælder det om at komme op på hesten igen og være klar til Norge, siger han.

Holdet spillede sine fem indledende VM-kampe i løbet af syv dage, men det er ikke så meget slitage, der plager de danske spillere.

Det er snarere det klassiske slutrundeproblem med sene kampe, aftensmad efter midnat og sengetid langt ud på de små timer.

- Jeg har ikke sovet ret meget, for der var meget på spil i går (fredag, red.). Det tog lidt længere tid i omklædningsrummet, end det plejer. Vi fik snakket tingene igennem og fik jublet og nød det, siger bagspilleren Anne Mette Hansen.

Ud over pressemødet er der ikke noget på programmet for spillerne, der selv kan disponere over lørdagen.

Til gengæld skal landstræneren forberede sig på den svære opgave, der venter mod Norge søndag.

- Jeg skal se en masse video med Norge, og pigerne skal bare tage det roligt. Sådan som de har ageret indtil nu, er jeg ret sikker på, at de nok skal forberede sig ordentligt, siger Klavs Bruun Jørgensen.

