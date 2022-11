Lyt til artiklen

Ikke nok med, at det danske kvindehåndboldlandshold skal spille om EM-guld for første gang i 18 år. Det bliver også første gang, at søstrene Iversen skal spille en finale sammen for Danmark.

Rikke Iversen var med på holdet, da danskerne sikrede sig en bronzemedalje ved VM i 2021, men her var Sarah Iversen ikke en del af truppen, da hun et lille år forinden var blevet mor til sønnen Elliot.

Nu er søstrene igen samlet, og søndag skal de spille den største kamp i karrieren.

»Jeg er så pavestolt over, at vi har den oplevelse sammen. Der kunne ikke være en større drøm end at have hende med. Jeg synes, det var fantastisk at vinde bronze ved VM sidste år, og der havde jeg hende ikke med, men nu har jeg hende med i en EM-finale. Det er kæmpestort at have hende med, og jeg ville ikke være det foruden,« siger Rikke Iversen.

De to søstre skal endelig stå sammen i en finale for Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De to søstre skal endelig stå sammen i en finale for Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

Selvom de to søstre ikke deler værelse, når de er på ture med landsholdet, indrømmer Rikke Iversen, at de ikke helt kan lægge den tætte relation fra sig.

»Vi kan ikke smide det der søsterbånd. Blodets bånd er bare stærkere end meget andet. Vi har rigtig gode roommates, som vi bruger utroligt meget, men der er også et søsterbånd, som ikke lige glipper. Jeg kan læse hende, og hun kan læse mig. Så hvis der er behov for noget, kigger vi lige på hinanden og sender et blik, eller også går vi en tur,« siger hun og fortsætter:

»Man kan ikke smide det der. Jeg tror også, der er et beskyttergen for Sarah, som er storesøster. I går (fredag, red.) i kampen, hvor jeg fik trælåret, står hun selv i forsvaret og kigger ud. Jeg nikker lige og signalerer: ‘Det er fint nok, det er ikke så slemt.’ Der er bare noget beskyttergen over for hinanden.«

Også Sarah Iversen glæder sig til at dele oplevelsen med lillesøster.

Rikke og Sarah Iversen efter semifinalen mellem Danmark og Montenegro. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rikke og Sarah Iversen efter semifinalen mellem Danmark og Montenegro. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er vanvittigt og noget, man drømmer om at få lov til at prøve. Vi har været langt fra, men nu står vi her sammen. Det er svært at finde ord, det er ret stort. Jeg tror måske først, det går op for os bagefter, når man går ud, og mor og far skriver: 'Vi er så stolte',« siger storesøster Iversen.

Både søstrenes mor, Sarah Iversens mand, Mark, og sønnen, Elliot, har taget turen til Slovenien, for at støtte Rikke og Sarah Iversen, men til finalen bliver det fars tur.

Det var aftalt på forhånd, så da Danmark spillede sig videre fra semifinalen fredag, tikkede der en besked ind til søstrene.

»Far skrev: 'Nu skal jeg fandeme til finalen og ned og heppe på mine tøser',« fortæller Sarah Iversen.