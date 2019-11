Med torsdagens hjemmesejr mod Mors-Thy spillede Sønderjyske sig på tredjepladsen i Primo Tours Ligaen.

Efter en tæt kamp vandt håndboldherrerne fra Sønderjyske over Mors-Thy på hjemmebane med 26-24 torsdag aften.

Dermed spillede sønderjyderne sig på tredjepladsen i Primo Tours Ligaen med 16 point foran både Skjern og Bjerringbro-Silkeborg.

For gæsterne fra Mors-Thy betød nederlaget, at holdet ligger nummer ni med ti point, hvilket er to point fra slutspilspladserne.

Sønderjyske kom foran i første halvlegs indledning og førte 9-5 efter et kvarter, men hjemmeholdet satte føringen over styr i første halvleg.

Mors-Thy halede ind på sønderjyderne, og gæsterne kunne gå til pause med en ganske imponerende føring på 13-11.

Dermed ventede der en opgave for hjemmeholdet, og Sønderjyske kom da også buldrende ud til anden halvleg og fik udlignet til 13-13 efter tre minutter.

Mors-Thy lod målene vente på sig, og gæsternes første scoring kom først seks minutter efter pausen, da Lasse Pedersen fra fløjen udlignede til 14-14.

Anden halvleg blev en tæt omgang, hvor spillet og scoringerne bølgede frem og tilbage.

Med fem minutter tilbage udlignede Mors-Thy til 24-24 og kunne tillade sig at drømme om point, men i løbet af det sidste minut scorede Sønderjyske to gange og sikrede sig dermed sejren på 26-24.

Den sidste scoring blev sat ind af Frederik Børm med et enkelt sekund igen.

Mikkel Kjær Møller blev topscorer for Sønderjyske med ni mål, mens Jacob Hessellund scorede otte gange for gæsterne.