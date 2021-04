Bjerringbro-Silkeborg fik brudt sin sejrsstime, da holdet tabte 28-32 til Sønderjyske i slutspillet.

Efter en lang stime af sejre i træk gik den ikke længere for Bjerringbro-Silkeborg.

Holdet, der har vist storform i de seneste måneder, fik søndag stukket en kæp i hjulet, da det spillede sin første kamp i slutspillet i herrernes håndboldliga.

Sønderjyske blev for stor en mundfuld, og Jan Pytlicks tropper vandt med 32-28.

Dermed overhaler Sønderjyske BSH i tabellen i gruppe 1.

Trods den gode stime i grundspillet sluttede BSH nemlig på fjerdepladsen og tog et enkelt point med i slutspillet.

For selv om holdet på banen vandt 11 kampe i streg, blev det ved skrivebordet afgjort, at BSH skulle fratrækkes seks point for brug af en ulovlig spiller i tre kampe.

Sønderjyske har to point på andenpladsen, mens gruppen toppes af GOG med fire point.

Det sidste hold i gruppe 1 er KIF Kolding, der endnu ingen point har i slutspillet.

Sidst, de to hold stod over for hinanden, var 27. marts, da BSH storsejrede med hele 37-18 i grundspillet.

Det så dog ikke ud til at have skræmt sønderjyderne. De gik søndag til opgaven med oprejst pande, og det smittede af på spillet.

Specielt i målet stod Josip Cavar en brandkamp og sluttede med en redningsprocent tæt på 40. I angrebet sørgede Marcus Dahlin for ni af Sønderjyskes scoringer.

BSH kom bedst fra start, men mod slutningen af første halvleg tippede Sønderjyske kampen til sin fordel. Begge hold havde dog 15 mål på tavlen, da pausefløjtet lød.

I anden halvleg begyndte fejlene at hobe sig op på BSH-mandskabet, og Sønderjyske trak langsomt fra.

/ritzau/