Sønderjyskes håndboldherrer får til sommer tilgang af den 20-årige svenske playmaker Oskar Sunnefeldt.

Sønderjyske har været en tur over Øresund for at hente forstærkning til næste sæson i herrernes håndboldliga.

Den 20-årige svenske playmaker Oskar Sunnefeldt tiltræder i klubben til sommer på en toårig kontrakt, oplyser Sønderjyske i en pressemeddelelse.

Han kommer til fra den svenske klub IK Sävehof fra Sveriges bedste række, hvor han for tiden er nummer fem på topscorerlisten, og han er en del af det svenske U21-landshold.

Den næsten to meter høje playmaker er også stærk i forsvaret, og Sønderjyske-træner Kasper Christensen er begejstret for den kommende forstærkning.

- Jeg synes, det er et scoop, at vi kan hente et af Sveriges største talenter til Sønderjyske. Oskar Sunnefeldt er en meget spændende tovejs-spiller, der har stærke kompetencer i begge ender af banen, siger træneren.

Sønderjyske ligger aktuelt nummer seks i håndboldligaen godt midtvejs i grundspillet.

/ritzau/