Sønderjyske var foran med to mål med to minutter tilbage, men Bjerringbro-Silkeborg nåede at få udlignet.

Bolden var på vej ind over målstregen til Sønderjyske-sejr, men de 60 minutter nåede akkurat at rinde ud. Så scoringen talte ikke.

Dermed slap Bjerringbro-Silkeborg med skrækken, og det hele endte uafgjort 30-30 hjemme mod Sønderjyske i Herre Håndbold Ligaen.

Det var Sønderjyskes Frederik Ladefoged, som opsnappede bolden til slut og kastede den mod BSV-målet.

Retningen var der, men Ladefoged var nødt til at få bolden op over den tårnhøje BSV-back Nikolaj Markussen, og det kostede tid.

- Rasmus Bertelsen parerede den over til mig, da der var tre sekunder tilbage. Og jeg kastede bolden fra egen ende op over Markussen, så det blev en ballonbold, som så ikke nåede i mål i tide.

- Jeg kunne næsten ikke se målet. Han er jo kæmpe stor. Så det blev sådan en blød en, som desværre ikke nåede derned, siger Ladefoged.

Han var skuffet over resultatet. Mest fordi Sønderjyske var foran 30-28 med to minutter tilbage og smed føringen. Men også på grund af den missede chance til slut.

- Set i bakspejlet skulle jeg bare være trådt et skridt til siden og have kastet noget hårdere, så skulle den nok have nået det.

- Den var inde i feltet. Bolden hoppede inde i feltet, da haluret gik. Det var tydeligt, at den ikke var inde, men det var meget lidt, vi snakker om. Det var vildt.

- Vi havde egentlig, hvad der skulle til for at vinde kampen. Vi spillede en god anden halvleg. Vi manglede måske bare den sidste berømte halve meter, siger Ladefoged.

BSV var på hælene i slutningen af anden halvleg. Stregspilleren Michael V. Knudsen reducerede først til 29-30, og derefter var det stregkollega Jesper Nøddesbo, som trådte til og stod for den udlignende BSV-scoring til 30-30.

BSV havde såmænd også bolden til slut og tog en timeout med 19 sekunder tilbage.

Det sidste angreb blev dog ikke til noget, og Nøddesbo sank en ekstra gang, da han fulgte Ladefogeds sidste desperate forsøg.

- Vi endte med at være lidt heldige med, at tiden løb ud. Vi smed bolden væk og gav Sønderjyske mulighed for at få de to point.

- Tiden nåede lige at løbe ud, inden bolden nåede i mål, så det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Men vi er ikke tilfredse med, at vi ikke fik eksekveret vores sidste mulighed.

- Sønderjyske var stærkt spillende, og det skal vi også tage med i vores nattesøvn eller mangel på samme, siger Nøddesbo.

BSV er placeret på andenpladsen med 19 point efter 12 kampe. Aalborg fører rækken med 20 point.

Sønderjyske er oppe på femtepladsen med 15 point efter 12 kampe.

I torsdagens anden ligakamp vandt Mors-Thy 26-22 hjemme over Skanderborg.

/ritzau/