Gunnar Jürgens og det resterende danske håndboldlandshold blev modtaget som folkehelte.

Den tidligere landsholdsspiller Gunnar Jürgens er i dag 76 år gammel og mindes hele oplevelsen ganske klart, selvom der efterhånden er gået 52 år.

Det skete i 1967. Dengang foregik VM i herrehåndbold på svensk grund, og Danmark var med som 'underdog', som den tidligere sportsjournalist Knud Lundberg kaldte holdet, fortæller Gunnar Jürgens.

»Han sagde dengang, at det var en sensation, hvis vi sluttede som nummer 16 ud af de 16 hold, der var med,« fortæller Gunnar Jürgens til B.T. Sport. Ikke desto mindre skabte de overraskelsen, vandt kampe på stribe og spillede sig frem til kampen om guldet.

Det danske VM-hold, som sikrede sig sølvmedaljer ved VM i Sverige i 1967. Bagest f.v. ses udskiftningsleder Bent Jacobsen, Gunnar Juergens , Carsten Lund, Klaus Kaae, Bent Jørgensen, Jørgen Vodsgaar og holdleder Per Theilmann. Forrest f.v. ses Max Nielsen, Erik Holst, Iwan Christiansen, Verner Gård, Per Svendsen og i hvidt 2. målmand Morten Pedersen. Foto: Ukendt Vis mere Det danske VM-hold, som sikrede sig sølvmedaljer ved VM i Sverige i 1967. Bagest f.v. ses udskiftningsleder Bent Jacobsen, Gunnar Juergens , Carsten Lund, Klaus Kaae, Bent Jørgensen, Jørgen Vodsgaar og holdleder Per Theilmann. Forrest f.v. ses Max Nielsen, Erik Holst, Iwan Christiansen, Verner Gård, Per Svendsen og i hvidt 2. målmand Morten Pedersen. Foto: Ukendt

»Finalen foregik i en svensk skøjtehal, som var lavet om til en håndboldhal i anledningen af finalen. Der var vel omkring 7000 tilskuere, og dem, der sad længst oppe under taget, skulle nærmest have en kikkert for at kunne følge med i kampen. Alligevel var der en fed stemning. Svenskerne var på forhånd sikre på, at de skulle spille finalen,« fortæller Gunnar Jürgens og fortsætter:

»Da det ikke skete, heppede næsten alle svenskere på os i stedet. Det var jo faktisk en hjemmebane, og da vi samtidig havde en fed stemning og holdånd på landsholdet, var det en kæmpe stor oplevelse,« fortæller han.

Finalen blev spillet mod Tjekkoslovakiet, som danskerne tabte 14-11. Derfor måtte håndboldlandsholdet 'nøjes' med sølvmedaljer. Dog fik de ikke hængt medaljerne om halsen, som ellers er normal kutyme.

»Det var måske den eneste gang, vi blev skuffet i hele turneringen. Vi var glade for sølv, og derfor glædede vi os sådan til at få medaljerne om halsen. Det havde vi jo set fra OL, at det fik man. Men det fik vi ikke.«

VM-sølvmedaljen var den første i dansk herrehåndbold nogensinde. Foto: Erik Gleie Vis mere VM-sølvmedaljen var den første i dansk herrehåndbold nogensinde. Foto: Erik Gleie

»I stedet fik vi sølvmedaljen overrakt i en lille, firkantet æske. Sølvmedaljerne var jo kulminationen på det hele, så derfor ærgede vi os over, at vi ikke fik dem hængt synligt om halsen.«

Ikke desto mindre havde håndboldlandsholdet allerede slået sig selv fast som folkehelte. Det kunne de mærke, som slutrunden skred frem i Sverige.

»Det er faktisk meget sjovt. Efter vores kvartfinale mod Jugoslavien kom der journalist ind i vores omklædningsrum. Han sagde som det første, at vi måtte sige, hvad vi ville. Han ville skrive artikler om det hele, fordi opmærksomheden var så stor.«

»For,- midter- og bagsiden var dækket af håndbold. Vi fyldte en hel avis,« siger Gunnar Jürgens, mens han ikke kan lade være med at grine.

Gunnar Jürgens (tv.) sammen med sin søn, Michel, i ført landsholdstrøjen fra 1967. Vis mere Gunnar Jürgens (tv.) sammen med sin søn, Michel, i ført landsholdstrøjen fra 1967.

Da de danske spillere vendte hjem til København, blev de mødt af et særligt syn. Det var inden Øresundsbroen eksisterede, og danskerne kom derfor sejlende hjem til Københavns Havn.

»Der stod flere tusinde mennesker. Der var røde farver og danske flag alle steder. Det var vildt, at der kom så mange for at lykønske os.«

»Det er jeg stolt over i dag. At vi var med til at kickstarte herrehåndbold, når det er blevet så stort i dag,« siger Gunnar Jürgens, som i dag følger ihærdigt med i håndbold. Han så også semifinalen mod Frankrig. Og efter tre mislykkedes forsøg, i 1967, 2011 og 2013, mener han nu, at det er tid til, at VM-guldet skal til Danmark med en finalesejr over Norge.

»Danmark har et bedre hold end Norge. Vores fløje er exceptionelle, Niklas Landin står bedre end Norges målmænd, og så spiller Mikkel Hansen fuldstændig outstanding. Nu skal det være. Nu tror jeg sgu, at Danmark gør det.«