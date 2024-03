For tredje gang i træk vandt Team Esbjerg over toprivalen Odense og har fortsat maksimumpoint i ligaen.

Heller ikke toprivalen Odense Håndbold kunne spolere Team Esbjergs pletfri statistik i kvindernes håndboldliga.

I en tæt topkamp i den fynske hovedstad vandt esbjergenserne 25-24 og er nu oppe på 22 sejre i lige så mange kampe i denne sæson.

Samtidig har man tilkæmpet sig et solidt overtag mod de seneste fire sæsoners finalemodstander. Det var tredje gang i træk, at Esbjerg tog sejren mod Odense.

Vestjyderne fik dog kamp til stregen, selv om det fra start lignede en esbjergensisk magtdemonstration.

Efter otte minutter var gæsterne foran 6-2, men Odense-spillerne bevarede roen og fik som halvlegen skred frem bedre og bedre fat i gæsterne. Ved pausen var Esbjergs føring reduceret til 13-12.

Fra anden halvlegs begyndelse trak Esbjerg dog fra igen, men efter Rikke Iversens scoring til 19-15 havnede gæsterne i en scoringskrise.

Ovenpå syv minutter uden fuldtræffere måtte træner Jesper Jensen tage en timeout for at få styr på sine tropper.

På det tidspunkt var den solide føring skrumpet ind til 19-18. Straks efter snakken brød Anne Tolstrup målpausen med en scoring fra højre fløj, men Odense havde fået færten af en sejr.

Otte minutter før tid udlignede Andrea Aagot til 21-21 på straffe. Det var første gang siden 0-0, at Odense var på omgangshøjde.

Da Nora Mørk kort efter brændte fra syvmeterpunktet i den anden ende, var der lagt op til en dramatisk afslutning.

Odense havde flere gang muligheden for at bringe sig i spidsen, men spændte ben for sig selv med boldtab og dårlige afslutninger.

Det udnyttede Esbjerg, og da Henny Reistad kort før tid brød igennem og med sin niende scoring øgede til 25-23, var kampen afgjort.

I tabellen er forskellen på de to hold nu på otte point. Imellem dem på andenpladsen finder man Ikast, der er fire point efter Team Esbjerg.

/ritzau/