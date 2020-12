Der var ingen hjælpende hånd til Danmark, da Rusland efter en helt tæt kamp vandt 24-23 over Montenegro.

Montenegro, der har danske Kim Rasmussen som træner, var torsdag yderst tæt på at sende en hjælpende hånd til Danmarks håndboldkvinder.

I sidste ende blev det dog til et snævert 23-24-nederlag til Rusland, der dermed spillede sig et lille skridt nærmere semifinalen ved håndbold-EM.

Rusland er i samme mellemrundegruppe som Danmark og har efter sejren maksimumpoint i gruppen. Russerne tog fire point med over i mellemrunden og har nu seks point på førstepladsen i gruppen.

Danmark fik to point med over i mellemrunden og skal først i aktion fredag.

Mellem Rusland og Danmark ligger Frankrig, som besejrede danskerne i den sidste gruppekamp. Frankrig tog også fire point med ind i mellemrunden.

Det ville derfor have været fint for de danske håndboldkvinder, hvis montenegrinerne kunne have taget point fra Rusland. Men sådan endte det altså ikke - selv om de faktisk havde chancen til allersidt.

I torsdagens kamp kom Montenegro fint fra start og bragte sig foran 5-2.

Jovanka Radicevic havde også en god mulighed for at øge føringen yderligere, men hun misbrugte sin chance, og det blev i stedet startskuddet til en skidt periode for de undertippede montenegrinere.

Russerne scorede seks gange i træk og gjorde det dermed til 8-5, inden Montenegro igen kom på måltavlen.

Montenegro fik også udlignet til 8-8, og resten af første halvleg var relativt jævnbyrdig. Ved pausen var det også helt lige ved stillingen 13-13.

Den tætte forestilling fortsatte i anden halvleg. Montenegro bragte sig undervejs foran med 19-17, men ellers var ingen af holdene foran med mere end et enkelt mål helt frem til afgørelsen.

Her lignede det pludselig en overbevisende sejr til russerne, der bragte sig foran 24-20. Tre mål i træk fra Montenegro gjorde det dog til 23-24, og til sidst havde holdet også en god chance for at udligne.

Montenegro fik bolden med cirka 45 sekunder tilbage af kampen, men det lykkedes aldrig at komme frem til en ordentlig afslutning.

Dermed blev det til et bittert nederlag til Kim Rasmussens tropper.

/ritzau/