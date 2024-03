Danmark slog Polen med 39-31 i Ballerup og slutter øverst i EM-kvalifikationspuljen.

I onsdags sikrede det kvindelige danske håndboldlandshold endegyldigt billet til EM senere på året. Nu har holdet også sat sig på førstepladsen i kvalifikationsgruppen.

Danmark vandt 39-31 over Polen i Ballerup Super Arena efter en præstation med langt bedre angrebsspil end i udekampen mod samme modstander i onsdags.

Der var flow og tempo og meget få tekniske fejl. Alene i første halvleg scorede Danmark 22 mål - blot fire mindre end i hele kampen i Polen.

Simone Petersen var flyvende mod Polen. Foto: Thomas Sjoerup/Ritzau Scanpix Vis mere Simone Petersen var flyvende mod Polen. Foto: Thomas Sjoerup/Ritzau Scanpix

Ud over at samle point til EM-kvalifikationen gjaldt kampene for spillerne om at gøre reklame for sig selv, inden landstræner Jesper Jensen skal udtage sit OL-hold til sommer.

Ved legene i Paris er der kun plads til 14 spillere, og der bliver hård kamp om pladserne.

Landstræneren vil utvivlsomt delt flere plusser ud efter lørdagens kamp. Han fik blandt andet set Simone Petersen stå stærkt i billedet i kontraspillet og det etablerede angrebsspil i de første 30 minutter.

Til gengæld havde målvogteren Anna Kristensen nok håbet på en mere fremtrædende præstation, da hun afløste Sandra Toft efter pausen.

Kristensens ulempe var, at hun stod bag et forsvar, der faldt så meget i niveau i anden halvleg, at en arrig Jesper Jensen måtte tage en timeout og give spillerne en opsang.

Polakkerne fulgte med til 6-6, men blev i sidste del af første halvleg kørt over af et tempospil, der gav Danmark en føring på 22-13 ved pausen.

Forsvarsspillet efter sidebyttet var det eneste minus. Efter en nimålsføring ved halvtid burde danskerne have vundet større.

EM spilles 28. november til 15. december i Schweiz, Østrig og Ungarn.

