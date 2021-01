Mathias Gidsels hurtige fødder kan blive et vigtigt våben i VM-premieren, og GOG'eren får landstrænerros.

Blot én A-landskamp stod der på Mathias Gidsels cv, da han i sidste uge mødte ind i håndboldlandsholdets VM-lejr.

Men noget tyder på, at den 21-årige GOG-back er udset til en større rolle i slutrunden, end man sædvanligvis kan forvente af en så urutineret spiller.

Landstræner Nikolaj Jacobsen er nemlig begejstret for det indtryk, den letbenede venstrehåndsskytte har givet under træningen og i de to testkampe inden afrejsen til Egypten.

- I den tid, vi har været samlet, har Mathias Gidsel vist sig at kunne stå distancen også defensivt langt henad vejen. Også med tanke på, hvad han giver offensivt og i kontrafasen, siger Nikolaj Jacobsen.

I VM-premieren mod Bahrain fredag aften kommer Danmark formentlig til at møde et lidt uortodokst forsvar, og her kan slutrundedebutantens hurtige fødder og gennembrudsstyrke blive et vigtigt våben.

- Han er højaktuel til kampen i morgen (fredag, red.). Begge landskampe mod Norge viste, at han har masser at give til dette hold.

- Nu har vi også haft mere tid til at arbejde med ham og har fået ham ind i de ting, vi gerne vil bruge ham til, siger Nikolaj Jacobsen.

Hovedpersonen selv ser da også tegn på, at han er på vej ind i varmen hos landstræneren.

- Jeg kan mærke, at jeg under træningerne er blevet involveret lidt mere, end jeg havde troet på, inden jeg tog afsted.

- Det er også gået godt, især når jeg har spillet sammen med Morten Olsen og Mikkel Hansen. Så jeg fornemmer, at jeg måske skal spille lidt mere, end jeg havde regnet med, siger Mathias Gidsel.

Danmarks VM-trup består af 20 spillere, men det er kun tilladt at udtage 16 til hver kamp. Derfor skal fire spillere sorteres fra inden fredagens VM-premiere.

/ritzau/