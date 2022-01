Der ventede den danske slutrundedebutant René Antonsen en ubehagelig overraskelse, da han onsdag aften satte sig ind i bussen og tjekkede sin telefon - efter det knebne betydningsløse nederlag til Frankrig.

Her kunne han nemlig konstatere, at han var blevet bombarderet med hadbeskeder fra ukendte folk, der var rasende over det danske nederlag.

»Jeg fik lidt røg – det var der en del, der fik. Der er åbenbart nogen, der føler, at vi havde tabt med vilje. De er gået rimeligt hårdt til os på de sociale medier, og det har vi snakket om, at vi selvfølgelig ikke synes er i orden,« fortæller René Antonsen, der kunne berette om beskeder af alskens slags:

»Det er lidt blandet. Der er lidt trusler, lidt nogle grimme ord – at man aldrig skulle være født, og sådan noget. Der bliver skrevet mange grimme ting.«

Handball - EHF 2022 Men's European Handball Championship - Main Round - Denmark v France - Budapest Handball Arena, Budapest, Hungary - January 26, 2022 Denmark's Rene Antonsen in action REUTERS/Bernadett Szabo Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Handball - EHF 2022 Men's European Handball Championship - Main Round - Denmark v France - Budapest Handball Arena, Budapest, Hungary - January 26, 2022 Denmark's Rene Antonsen in action REUTERS/Bernadett Szabo Foto: BERNADETT SZABO

»Det er som om, at Instagram og de andre medier er blevet en fri verden, hvor man bare kan skrive, hvad man har lyst. Men hjeg er ikke én af dem, der tager hårdest imod det. Der er nok nogle, der tager hårdere imod end andre.«

Aalborg-stregspilleren er slutrundedebutant og er ikke vant til den slags reaktioner på de håndboldkampe, han deltager -–og han har haft lidt svært ved at finde ud af, hvordan han skal reagere på had-bombardementet.

»Jeg tager ikke så hårdt imod det, og jeg kan se, at nogle af dem, der skriver, ikke er så gamle. Det er måske drengestreger, men de skal også lære, at man ikke skal opføre sig sådan.«

»For os er det lidt spøjst, men samtidig er det ikke sjovt, når beskederne bliver ved med at vælte ind. Det er ikke noget, jeg er vant til – og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til det,« lyder det fra Antonsen.