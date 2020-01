Sloveniens håndboldherrer vandt 30-27 over Island, og slovenerne fører dermed gruppe 2 i mellemrunden.

Sloveniens håndboldherrer åbnede fredag eftermiddag EM-programmet i gruppe 2 i mellemrunden med succes.

Det skete med en sejr på 30-27 over Island, som tidligere på ugen var med til at sende Danmark ud af EM-slutrunden.

Med sejren ligger Slovenien, der ligesom Norge og Ungarn havde to point med over i mellemrunden, i spidsen af gruppen med fire point.

Slovenerne kom godt fra start i kampen. Foran 6-2 tvang de Islands træner, Gudmundur Gudmundsson, til at tage timeout efter blot ni minutters spil.

Det hjalp, og herefter spillede islændingene sig tættere på Slovenien og kunne efter 20 minutters spil udligne til 9-9.

De to hold fulgtes ad, inden Slovenien med en scoring i første halvlegs sidste sekund bragte sig foran til pausestillingen 15-14.

I anden halvleg trak Slovenien dog fra islændingene, der aldrig for alvor kom tilbage i kampen.

Særligt Sloveniens Dean Bombac spillede en stor kamp. Men ni mål på 11 forsøg spillede han en hovedrolle i den slovenske sejr.

Senere fredag gælder det opgøret i gruppen mellem Norge og Ungarn, hvor begge hold har to point med over i mellemrunden. Her vil det vindende hold komme på pointhøjde med Slovenien.

Gruppens sidste to hold, Portugal og Sverige, mødes senere fredag. Ingen af de to hold har point med over i mellemrunden.

Den anden mellemgruppe består af Spanien, Kroatien, Tyskland, Østrig, Tjekkiet og Hviderusland. Gruppen, der i øjeblikket føres af Spanien og Kroatien, tager hul på anden runde lørdag.

De to bedste hold i hver mellemgruppe går videre til semifinalen.

/ritzau/