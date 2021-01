Slovenien er ude af VM i håndbold i Egypten. Og da det var en kendsgerning, beskyldte de værtsnationen for at have forgiftet dem.

I et interview med B.T. mandag sagde Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen, at madforgiftningen ligeledes kunne skyldes pizza.

»Jeg synes umiddelbart, at det er nogle hårde anklager. Jeg kender ikke situationen fra dem selv, men jeg ved, at Slovenien også har fået leveret pizza udefra og ind i boblen, og så kan det jo lige så godt være det. Og jeg har også nogle meldinger om, at deres tilgang til buffeten er lidt anderledes end vores.«

Men Slovenien har ikke bestilt pizza. Det fortæller landstræneren Ljubomir Vranjes til det Expressen.

Sloveniens landstræner Ljubomir Vranjes

»Jeg ser det som ekstremt tvivlsomt, at nogle skulle have gjort det. Hvad skal jeg sige. Jeg aner det ikke. Under alle omstændigheder var det forbudt at spise andre steder end i hotellets restaurant.«

Kort efter ovenstående citat ringede Ljubomir Vranjes til det svenske med en anklage rettet mod Danmark.

»Det er en ren løgn. Men vi benyttede os af hotellets roomservice.«

Sloveniens landstræner siger, at han selvfølgelig ikke er omkring sine spillere 24 timer i døgnet, men understreger, de selvfølgelig følger reglerne.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Morten Henriksen, men han er ikke vendt tilbage i første omgang.