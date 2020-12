Norge har været Danmark overlegen i næsten to årtier, men det skal være glemt til EM-semifinalen, siger Toft.

Ikke siden 2002 har Danmark besejret Norge i en betydende landskamp, og selv i testkampe har de norske giganter været Danmark overlegne med undtagelse af ganske få tilfælde.

Der er altså ikke gode minder eller optimisme for de danske håndboldkvinder at hente ved at kigge i statistikbøgerne.

Et af midlerne til at skabe troen på, at fredagens EM-semifinale mod de nordiske håndboldsøstre kan ende med en sjælden dansk sejr, er netop også at lukke øjnene for fortiden.

Det mener målvogter Sandra Toft.

- Den snakker vi helt ærligt ikke om. Det ville jo ikke være nogen fordel for os at hoppe ned i sådan en statistik. Det bruger vi overhovedet ikke tid på, fortæller den danske målvogter.

- Vi hænger os ikke i statistik. Vi ser opgøret fredag som en kamp, der forhåbentlig skal vindes.

Selv om statistikbøgerne forbliver lukket, så mener landstræner Jesper Jensen dog, at et kort tilbageblik kan være gavnligt.

Nærmere bestemt til de to testkampe mod netop nordmændene, som Danmark spillede i slutningen af november kort før EM.

- Vi er et andet sted rent mentalt og spillemæssigt. De to kampe i Vejle gav alt mulig grund til at tro, at vi kan slå dem. Sidst blev vi måske lidt nervøse over, at vi rent faktisk var ved at slå Norge, men vi er meget bedre rustet, mener Jesper Jensen.

Han erkender dog også, at selv de mindste fejl lynhurtigt kan få drømmen om en sejr over Norge og en finaleplads til at fordufte.

- Norge har haft blik på denne her semifinale i ti dage, hvor vi først er begyndt at kigge på den i går. Så det handler meget om, at vi ret hurtigt får lukket kampen mod Rusland ned, siger landstræneren.

- Norge er Norge, og de kører bare på. Hver gang man slipper gassen en smule eller mister koncentrationen en smule, så får man ørerne i maskinen.

