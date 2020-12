Nederlaget til Frankrig ved EM var en bet, men danskerne kan stadig selv spille sig i semifinalerne.

Der ikke plads til smuttere. Så let kan de danske chancer for en semifinaleplads ved EM i kvindehåndbold ridses op.

Efter nederlaget tirsdag aften til Frankrig kommer Danmark til mellemrunden med bare to point. Derfor er kravet simpelt.

Alle tre kampe i mellemrunden mod Sverige, Spanien og Rusland skal vindes. Så er Danmark stadig klar til semifinalen. Og den viden holder de danske spillere sig for øje.

- Jeg synes stadig, vi har gode chancer. Vi skal blive ved med at spille vores spil og tro på det. Det nytter ikke noget, hvis vi ikke tror på os selv, lyder det fra målvogter Althea Reinhardt.

- Det er tre stærke hold, vi skal møde. Det har også været tætte kampe ovre i den anden pulje. Vi kommer ikke let til noget, men jeg synes, det er hold, vi burde kunne slå på en god dag.

Selv om Anne Mette Hansen var godt træt af mislykkede angrebsspil mod Frankrig, så er hun også optimistisk i forhold til holdets fortsatte chancer i turneringen.

- Det havde set bedre ud med fire point, men vi skal bare vinde vores kampe, og det kan vi også godt.

- Jeg synes egentlig, at selv om vi tabte, så kæmpede vi rigtig godt, og jeg synes egentlig, vi havde mange gode ting, som vi kan tage med videre, siger hun.

Den erfarne stregspiller Kathrine Heindahl måtte lige rase ud i omklædningsrummet, fortæller hun, men derefter var hun også hurtig til at pege sigtekornet ind på mulighederne og de gode ting fra kampen mod Frankrig.

- Det er vigtigt at tage med, at vi dækkede helt vildt godt op. At holde franskmændene på 23 mål er rigtig godt, siger hun.

- Vi kan selv afgøre tingene, så jeg synes, det er dumt at bruge en masse energi på at være sur. Så vil jeg hellere tage de ting med, som vi kan tage med videre, og så tro på at vi kan vinde de næste kampe.

Fredag gælder det naboerne fra Sverige, søndag venter Spanien, og såfremt Danmark vinder de to kampe, så vil en sejr over de stærke russere 15. december sikre Danmark en billet til semifinalerne.

/ritzau/