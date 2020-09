Camilla Fangel skulle egentlig have vikariet for den gravide landsholdsspiller Sarah Iversen - nu venter hun selv et barn.

Derfor er hun nu stoppet i Herning-Ikast med øjeblikkelig virkning.

»Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg er gravid, og at det er disse omstændigheder der gør, at jeg må stoppe. På den anden side er jeg også ærgerlig over, at jeg ikke kan gøre sæsonen færdig, fordi jeg har virkelig nydt, at være i klubben,« siger Camilla Fangel til Herning-Ikasts hjemmeside.

Det er kun to en halv måned siden, at aftalen med stregspilleren blev præsenteret. Det var i begyndelsen af juli.

Herning-Ikast må også undvære gravide Sarah Iversen i denne sæson. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Herning-Ikast må også undvære gravide Sarah Iversen i denne sæson. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

i Herning-Ikast var hun altså udset som midlertidig afløser for Sarah Iversen, der skal føde sit første barn til januar.

»Vi er glade på Camilla Fangels vegne over, at hun er i lykkelige omstændigheder. Det er vigtigt for mig at understrege at Fangel har spillet med helt åbne kort da vi lavede aftalen med hende om at være barselafløser for Sarah Iversen,« siger håndboldklubbens direktør Daniel Grønhøj.

Herning-Ikast må nu spille sæsonen færdig med to stregspillere: Vilde Johansen og Mie Sophie Sando.

Fredag aften blev det - uden Camilla Fangel - til sæsonens femte sejr af fem mulige i ligaen. Her blev Vendsyssel Håndbold besejret med to mål, 20-18. De foregående fire ligakampe - med Camilla Fangel - blev alle vundet med minimum 11 måls forspring.

28-årige Camilla Fangel stoppede egentlig karrieren for et år siden for at satse på sit civile job som økonom i Jyske Bank. Hun fik dog lysten til håndbold igen og sluttede sæsonen af i Ringkøbing. Her skulle hun også have spillet i denne sæson, indtil Herning-Ikast kom med tilbuddet om at blive barselsvikar.

Denne gang vil den gravid stregspiller ikke slå fast, at hun er færdig med håndbold.

»Jeg har før sagt, at nu var det slut, så jeg holder lige igen med den udmelding, men det er klart at med både job og familie, så bliver det ikke lettere at finde tid til tophåndbold, men jeg lukker den ikke endnu,« siger Camilla Fangel.