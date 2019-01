På banen var Danmarks kamp mod Tunesien lørdag aften en stor succes.

Men uden for stregerne var der små problemer, da Mikkel Hansen og co. slog det nordafrikanske mandskab med 14 mål.

Flere danske fans kom således til Herning blot for at finde en tunesisk tilskuer på de pladser, de ellers havde købt billet til. Derfor skærper Dansk Håndbold Forbund nu opmærksomheden på tilskuerpladserne. Det skriver TV2.

Grunden er, at en stor gruppe tunesiske tilskuere lørdag aften havde taget plads på nogle af de bedste pladser i Jyske Bank Boxen. Pladser, som danske fans havde betalt mange penge for.

De tunesiske fans var mødt talstærkt frem i Boxen lørdag aften. Foto: Henning Bagger

Sikkerhedsfolk skulle derfor flytte de tunesiske fans væk fra de pladser, de ikke havde billet til – og flytte dem derhen, hvor de ifølge deres billetter skulle sidde. Sikkerhedsfolkene nåede dog ikke at flytte tuneserne inden kampstart.

»Det er meget uheldigt og ærgerligt for både tuneserne og vores fans, at vi ikke får eskorteret dem på plads fra start, men det er vi selvfølgelig forberedte på videre frem i turneringen. Der vil vi sørge for at sikre, at større fangrupperinger sidder på deres rigtige pladser fra start,« siger DHFs generalsekretær, Morten Stig Christensen, til TV2.

Da de tunesiske fans først havde fundet deres pladser, forløb alt efter bogen.

Det danske landshold spiller igen mandag aften. Denne gang er modstanderen Saudi-Arabien.