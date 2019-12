Vreden strålede ud af hende. Både under og efter kampen. Sandra Toft var meget træt af den måde, Danmark tabte til Norge på.

»Vi starter som lyn og torden, og så går vi i stå offensivt. Og det plager os resten af kampen. Vi laver igen et hav af fejl, vi rammer ikke målet, og det var meget frustrerende,« sagde den tydeligt skuffede danske målvogter.

Danmark førte 5-0 efter fem minutter, men Norge åd sig ind i kampen og straffede de danske fejl, der begyndte at hobe sig op. Sandra Toft kunne dog ikke sige, om holdet lod sig stresse for let.

»Jeg kan kun snakke for mig selv, og jeg var ikke rystet af noget som helst af det, Norge lavede i dag,« sagde hun resolut.

En skuffet Line Haugsted efter kampen mod Norge. Foto: Bo Amstrup Vis mere En skuffet Line Haugsted efter kampen mod Norge. Foto: Bo Amstrup

Da første halvleg var slut, kunne hun ikke skjule, hvordan hun havde det. Hun slog ud med armene. Råbte. Var helt rød i hovedet.

»Jeg var næsten rasende fra det 10. minut til nu. Det er frustrerende, at vi har så meget på spil, og der er så få, der melder sådan rigtigt ind. Vi spiller med håndbremsen trukket i angrebet, jeg ved ikke ... Det er meget frustrerende,« sagde Sandra Toft, der igen stod en god kamp.

Hun havde mange gode redninger, og foran hende stod et forsvar, der egentlig også gjorde det fint.

»Vi taber igen en kamp, selv om vi igen vinder målmandsduellen. Vi må hjem og kigge på det offensive og se, hvor vi kan lave nogle flere mål,« sagde målvogteren.

Klavs Bruun Jørgensen forklarede de mange fejl ved at sige, det var som en rygsæk af fejl, der bare blev tungere og tungere for hver fejl, der blev lavet. Om det var tilfældet, var ikke let at sætte ord på i minutterne efter nederlaget.

»Det er svært at sige så kort tid efter, når følelserne er uden på tøjet, og man er skuffet. Det var i hvert fald ikke godt nok,« sagde Sandra Toft.

Hun fremhævede forsvaret som noget, holdet skulle tage med til mandagens kamp mod Holland. En kamp, hvor det mere er OL-kvalifikationen, holdet skal kæmpe for, frem for medaljerne, der synes meget langt væk.

»Der er vel stadig en minimal chance, men det er stadigvæk én kamp ad kampen. Vi kan ikke tåle at tænke på i overmorgen. Vi skal vinde, og der er stadig OL-kvalifikationen,« sagde Sandra Toft.