Mikkel Hansen var skuffet efter finalenederlaget, men forventer, at han kan finde stoltheden frem senere.

Mikkel Hansen kommer aldrig til at vinde Champions League. Det står klart, efter at han i sin sidste klubkamp i karrieren søndag tabte finalen med Aalborg Håndbold.

Men det var tæt på at lykkes. Håndboldikonet leverede med sine holdkammerater en jætteindsats mod Barcelona, som dog trak det længste strå i en gyserafslutning.

- Lige nu er jeg ekstremt skuffet ligesom alle de andre derude. Måske kan jeg med tiden være en lille smule stolt af, hvad jeg har opnået, siger han, da han efter opgøret møder den danske presse i katakomberne under mægtige Lanxess Arena i Köln.

Mikkel Hansen kom ikke omgående ud til de mange ventende journalister. I stedet tog han sig tid til at trille bold med sine børn på halgulvet, som til ære for Barcelona var dækket af guldglimmer.

- Det at få børn har givet nogle lidt andre perspektiver til tilværelsen. Selvfølgelig er jeg skuffet nu - og med rette.

- Men når man spiller på det her niveau, er man med på, at det nogle gange ikke er nok. På den måde er det rart at kunne komme ind til sine børn og tænke på noget andet, siger Mikkel Hansen med sin ene søn på armen.

Han fremhæver selv, at det er legen med bolden og ønsket om at forbedre sig, der har drevet ham i løbet af klubkarrieren, som nu er slut.

Når kollegerne efter sommerferien møder ind igen, er Mikkel Hansen pensioneret.

- Det er da specielt. Lidt mærkeligt bliver det da, at man ikke skal møde ind til sommer til en opstart, hvor man igen skal i gang og jagte det ultimative, siger han.

Søndagens finale kan sådan set have været Mikkel Hansens sidste kamp overhovedet i karrieren, som dog kan forlænges, hvis landstræner Nikolaj Jacobsen udtager ham til OL. Og det håber han sjovt nok på.

- Det er ikke mig, der udtager truppen, men jeg ved godt, hvem jeg ville udtage, siger Hansen med et skævt smil.

/ritzau/