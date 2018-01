Landstræner Nikolaj Jacobsen var mest skuffet over den danske defensiv - og målmænd - efter semifinalenederlaget til Sverige.

Så tæt på.



34-35 tabte Danmark EM-semifinalen til de svenske naboer efter en dramatisk affære, der var på nippet til at svinge Danmarks vej. Men efter den forlængede spilletid var der Sverige, der kunne juble, mens Danmark skuffet kunne se til.

Kampen blev tabt i det danske forsvar, der aldrig kom i gang, lyder det fra Nikolaj Jacobsen. Og de danske målmand i Jannick Green og Niklas Landin viste heller ikke det spil, der kræver for at komme i en finale.

»Når du taber 20-11 i redninger, så er det meget sjældent, man vinder en håndboldkamp. Sådan er det desværre. Og det er derfor, vi siger, at målmændene er det halve af holdet. Det viste Andreas Palicka for Sverige. Jeg er skuffet over vores defensiv, og det hænger selvfølgelig sammen med målmændene,« siger Jacobsen og fortsætter:

»Når vi har så få redninger, som vi har mod Sverige, så bliver det svært i en semifinale. Det er et samarbejde mellem målmand og forsvar. Det fik vi simpelthen ikke løst.«Specielt førstekeeper Niklas Landin har ikke formået at ramme en god slutrunde. Derhjemme har han en højgravid kæreste, der kan føde når som helst. Det har skabt usikkerhed om hans deltagelse i EM-semifinalen.Om det er derfor, niveauet har haltet, ved Jacobsen ikke.»Det kan godt være, at Niklas har nogle tanker om derhjemme. Det skal jeg ikke kunne sige, det må I snakke med Niklas om. Men det er aldrig rigtig blevet Niklas’ turnering, det må vi desværre erkende.«