Island fik stryg af Ungarn, og dermed sluttede Danmarks EM i det indledende gruppespil.

De danske tilskuere i Malmö Arena bakkede entusiastisk op om de islandske håndboldherrer onsdag aften i håbet om en hjælpende hånd.

Men opbakningen var forgæves. Efter islandsk dominans i første halvleg vandt Ungarn overlegent med 24-18, og det skuffer den islandske fløjspiller Gudjon Valur Sigurdsson, som føler med det danske hold.

- Jeg er skuffet på vegne af holdet og mine venner, som jeg har kendt i mange år. Hvilken form for ven ville man være, hvis man ikke ønsker dem det bedste? spørger den tidligere AG København-spiller retorisk.

Han nød opbakningen fra den dansk-islandske fansymbiose, selv om han og holdkammeraterne ikke kunne give tilskuerne det, de havde håbet på.

- De var fantastiske. Det var bevægende at se op til kampen. Jeg føler med dem og er ærgerlig over, at vi ikke kunne give dem en bedre kamp.

Island førte stort i første halvleg, men gik helt ned med flaget efter pausen, hvor islændingene blot scorede seks gange.

- Jeg troede, vi havde kampen under kontrol. Da det stod 14-10 til os, så det virkelig godt ud. Men derefter var der ikke meget, der gik vores vej.

- Jeg er måske ikke chokeret, men skuffet. Vi havde en stor mulighed - og jeg ved, det er en lang turnering, hvor alt kan ske - men nu er vi i en sværere situation end før kampen. Det er skuffende, siger Gudjon Valur Sigurdsson.

Island er videre til mellemrunden, men uden point.

Ud over de forsvarende verdensmestre fra Danmark har de franske håndboldherrer også forladt turneringen allerede inden mellemrunden.

- Det er ikke godt for sporten, når vi mister to af de største nationer. Vi vil gerne have, at lande som Frankrig, Tyskland og Danmark kommer videre, for det øger seertallene og får flere tilskuere på lægterne, siger den islandske fløjprofil.

Danmark spiller en nu ligegyldig kamp mod Rusland klokken 20.30 i samme arena.

/ritzau/