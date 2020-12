Rikke Iversen var skuffet. Meget endda. Det lagde hun bestemt ikke skjul på efter nederlaget til Norge. For chancen var der nu. Det kunne både hun og holdet mærke.

»Nu siger jeg det pænt. Jeg er mildest talt meget skuffet. Jeg kunne bruge en masse bandeord, men det gør jeg ikke. Vi spiller en flot første halvleg, men vi har niveau til to gode,« sagde Rikke Iversen efter nederlaget på 24-27 i fredagens semifinale.

Danskerne førte ellers med tre ved pausen, men efterfølgende skruede nordmændene op for blusset. Det roste Rikke Iversen dem da også for, samtidig med hun påpegede, de også har rutinen til den slags kampe. Men ærgrelsen og skuffelsen fyldte.

»Jeg sagde til Stine (Oftedal, red.) før, at hun var hammerirriterende, for hun dræv gæk med os og gjorde det svært for os,« sagde Rikke Iversen med et lille skævt smil.

Katrine Lunde spillede en forrygende kamp. Foto: Bo Amstrup Vis mere Katrine Lunde spillede en forrygende kamp. Foto: Bo Amstrup

En anden nordmand, der gjorde det svært for danskerne var Katrine Lunde i Norges mål. Ianden halvleg trådte hun virkelig i karakter og pillede glansen af de danske skud, og at det lykkedes var også en frustration.

»Det er jo hammer-irriterende, for vi har snakket om Lunde, og hvor dygtig hun er til at vælge en side, det gør hun fuldt ud og så skal man lægge bolden modsat. Både jeg selv og andre tyrer så i den side, hun står. Man tænker, det er jammerligt. Og katastrofalt dårligt. Når det skete for mig selv, tænkte jeg ‘talentløse tosse, så skyd dog i den anden side’,« lød det fra en ærgerlig Iversen.

Og hun var ikke den eneste, der var meget skuffet. Det samme var Mie Højlund, der heller ikke kunne skjule sin frustration.

»Lige nu sitrer jeg af skuffelse og vrede. Jeg er virkelig skuffet. Vi har Norge, hvor vi vil have dem i første halvleg. Vi spiller for meget på deres præmisser i anden halvleg,« lød det fra Mie Højlund.

Hun fremhævede ligesom mange andre den danske første halvleg, hvor Jesper Jensens mandskab styrede løjerne.

Der var nærmest ingen tekniske fejl, og der var så godt som lukket i den danske defensiv.

Og i den danske lejr var der virkelig en tro på, at nu var det nu. Endelig ville de få skovlen under normændene.

»Jeg er selvfølgelig mega ærgerlig. Den gør ondt, for vi har følelsen af, det er muligt i dag. Vi spiller hjernedødt godt i første halvleg og i defensiven. Men i anden halvleg var Norge for gode,« sagde Sandra Toft.

Danmark har dog en sidste opgave ved årets EM, for søndag venter Kroatien i en direkte duel om bronzemedaljerne.