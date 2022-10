Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

GOG-stregspilleren Anders Zachariassen har pådraget sig en korsbåndsskade, og der venter nu en pause på op til et år.

Det oplyser GOG mandag eftermiddag på håndboldklubbens hjemmeside.

- Jeg er selvfølgelig ked af det, og det har ramt mig hårdt, siger Zachariassen til GOG's hjemmeside efter sin tredje korsbåndsskade i karrieren.

- Jeg havde set frem til en fed sæson med GOG som forsvarende mester, tilbage i Champions League og også med landsholdet, hvor jeg har kæmpet mig tilbage efter min seneste skade, siger han.

Der venter en operation og genoptræning i op til et år, oplyser den fynske klub.

For halvandet år siden fik Zachariassen den samme type af skade i det modsatte knæ, så derfor er det ekstra hårdt for den danske landsholdsspiller.

- Det er rigtig synd for Anders og en kæmpe mavepuster for os at se, at en holdkammerat skal igennem sådan en tur en gang til.

- Anders betyder utrolig meget for vores hold. Både den måde vi spiller på, og den måde vi er sammen på - på og uden for banen, siger GOG-træner Nicolej Krickau.

/ritzau/