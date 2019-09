For anden gang i sæsonen gik Skjern Håndbold fra banen som taber, og for anden gang skete det på udebane.

Mors-Thy Håndbold skaffede sig torsdag aften to tiltrængte point i Primo Tours Ligaen efter to nederlag på stribe.

Det gik ud over gæsterne fra Skjern, der nu har tabt to af sæsonens fem første kampe. Begge nederlag er kommet på udebane, hvor Skjern fortsat ikke har vundet.

Mors-Thy vandt kampen 28-25.

Skjern ligger bedst placeret af de to på sjettepladsen med fem point efter fem kampe, mens Mors-Thy har fire point på tiendepladsen.

På trods af den dårligere ligaplacering var det hjemmeholdet, der sad på begivenhederne i Thy Hallerne torsdag aften.

Skjern kom foran 1-0 på et mål af Eivind Tangen, men det var sidste gang, at gæsterne havde føringen.

Mors-Thy gik til pausen foran 15-12, og anført af Mads Hoxers i alt syv scoringer bevarede værterne føringen kampen igennem.

Björgvin Páll Gústavsson gjorde sit i Skjern-målet ved at stå med en høj redningsprocent, mens Jesper Konradsson blev noteret for seks mål for det gæstende mandskab.

Mors-Thy møder i næste runde Bjerringbro-Silkeborg, mens Skjern tager imod Ribe-Esbjerg.

