Nantes udnyttede de mange tekniske fejl fra Skjern-spillerne i første halvleg, forklarer træner Ole Nørgaard.

Nantes. Det endte med et Skjern-nederlag på 27-33 til Nantes i den første af to Champions League-kvartfinaler.

Skjern spillede en dårlig første halvleg, som blev tabt med seks mål mod Nantes. Men anden halvleg, som endte uafgjort 15-15, var godkendt.

Med 12 minutter tilbage var Skjern bagud med ti mål og manglede overskud og energi mod de hurtige og stærke franskmænd, forklarer Skjern-træner Ole Nørgaard.

- Da vi var længst nede, var vi næsten uden ilt nede i posen. Vi fik bragt slutresultatet ned på noget, som er inden for mulighedernes kunst, hvis alt ellers går op i en højere enhed.

- Da vi var længere nede, så det sort ud, siger Ole Nørgaard.

I starten var Skjern foran med 3-1, og det så ret godt ud, men så ændrede kampen karakter.

- Vi fik en pæn start, men så brændte vi nogle chancer, hvor vi var fuldstændig fri. Vi kom bagud 5-9, hvor vi havde brændt fem chancer.

- Generelt ramte vi ikke niveau i første halvleg, vi spillede med et uhørt højt antal tekniske fejl, som Nantes løb ned og straffede på kontra, siger Ole Nørgaard.

I returkampen om en uge skal de mange fejl elimineres, så Nantes skal kæmpe mere for at score målene.

- Vi kom til at spille lidt for hektisk. Vi skal hjem og have kigget på de tekniske fejl, så vi kan få dem fjernet.

- Nantes-spillerne var dygtige individuelt, og vi skal være knivskarpe for at komme igennem deres forsvar, fastslår Ole Nørgaard.

Træneren tror stadig på, at Skjern kan nå i Final 4.

- Der er noget at spille om i returopgøret. Nu er det minus seks, og det bliver usædvanlig vanskeligt.

- Vi skal spille noget nær det ypperste, vi overhovedet magter. Der er en chance, og den kommer vi til at forfølge helt til dørs, siger Ole Nørgaard.

/ritzau/